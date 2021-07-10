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Ксения Собчак раскрыла неожиданный секрет своей красоты
Шоу-бизнес
Ксения Собчак раскрыла неожиданный секрет своей красоты
instagram.com  /  @xenia_sobchak

Москва, 10 июля. Российская телеведущая рассказала, в чем состоит секрет ее красоты. Она считает, что основная причина, вероятно, кроется в любви.

Секретом красоты знаменитость поделилась в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro. Корреспондент заметил, что на премии «Жара» она отлично выглядела, на что обратили внимание многие гости церемонии и телезрители. Журналист предположил, что причиной этому могут служить новые процедуры для лица.

«Знаете: молодой новый муж — всегда лучший рецепт для того, чтобы хорошо выглядеть», — искренне заявила телеведущая.

Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились в сентябре 2019 года. Их свадьба стала громким и скандальным событием. Молодожены проехали по Москве на самом настоящем катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», что наделало шума как среди хейтеров, так и среди поклонников пары.

Многие фанаты считают, что экс-ведущая «Дома-2» нашла счастье в браке с Богомоловым, потому что он любит эпатаж ничуть не меньше нее. Например, режиссер пригласил на главную роль в постановке «Вишневый сад» в Театре на Малой Бронной трансгендера Наталью Максимову.

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собчак красота богомолов
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