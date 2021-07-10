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Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих во Франции

  /   Обновлено: 10 июля 2021 16:53
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих во Франции
prockomi.ru

Париж, 10 июля. Поножовщина произошла в торговом центре во французском департаменте Сена и Марна. В результате ранения получили два человека.

По данным местных СМИ, нападение было совершено в магазине сотовых телефонов. Покупатель поссорился с продавцом, потом достал нож и ударил его. Также он нанес увечья мужчине, который пытался заступиться за потерпевшего.

Один из пострадавших находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Они организовали проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства нападения.

Мужчина с ножом порезал прохожего у метро «Чкаловская» в Екатеринбурге и избил рабочего со стройки неподалеку. Пострадавших с различными травмами отвезли в больницу — их жизням ничто не угрожает, сообщал сайт 360tv.ru.

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нападение нож франция
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