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ФАН публикует подробности инцидента с лодкой на Дудергофском канале

  /   Обновлено: 10 июля 2021 16:43
Происшествия
ФАН публикует подробности инцидента с лодкой на Дудергофском канале
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 10 июля. В лодке, которая в субботу днем врезалась в стену в конце Дудергофского канала в Санкт-Петербурге, находились восемь человек: четыре мужчины, одна девушка и три ребенка.

Прибывшие медики госпитализировали мужчину без сознания, а также женщину с открытым переломом ноги. У остальных диагностированы множественные ушибы и ссадины.

Ранее сообщалось об инциденте с лодкой, произошедшем в конце Дудергофского канала на юге Северной столицы России. Очевидцы сообщили, что мужчина, управлявший плавсредством, в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. После удара несколько человек, находившихся в лодке, упали в воду.

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лодка санкт-петербург дудергофский канал
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