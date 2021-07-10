ФАН публикует подробности инцидента с лодкой на Дудергофском канале

Санкт-Петербург, 10 июля. В лодке, которая в субботу днем врезалась в стену в конце Дудергофского канала в Санкт-Петербурге, находились восемь человек: четыре мужчины, одна девушка и три ребенка.

Прибывшие медики госпитализировали мужчину без сознания, а также женщину с открытым переломом ноги. У остальных диагностированы множественные ушибы и ссадины.

Ранее сообщалось об инциденте с лодкой, произошедшем в конце Дудергофского канала на юге Северной столицы России. Очевидцы сообщили, что мужчина, управлявший плавсредством, в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. После удара несколько человек, находившихся в лодке, упали в воду.