Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 17:32
17:32
Происшествия
В полиции Гаити допросят политиков и бизнесменов по делу об убийстве президента
17:31
Шоу-бизнес
Мэтт Дэймон в слезах и под руку с французской актрисой: неожиданный дуэт в Каннах
17:30
Общество
Ростов-на-Дону возглавил список российских городов по техногенным загрязнениям
17:30
Экономика
Аналитики рассказали о прибыли петербургских бизнесменов на Евро-2020
17:28
Происшествия
Девять человек находились на борту опрокинувшейся лодки на Дудергофском канале
17:28
Происшествия
Полиция начала проверку по факту столкновения лодки со стеной в Петербурге
17:28
Общество
Американец объяснил разницу между домашними посиделками в России и США
17:26
Общество
Российские водители массово жалуются на новую ловушку от ГИБДД
17:25
Евро 2020
Черчесов раскрыл подробности ухода с поста тренера сборной России
17:19
Происшествия
Экстренные службы продолжают осматривать место крушения самолета на Камчатке
Все новости

Руй Витория ушел от ответа на вопрос про будущее Промеса

  /   Обновлено: 10 июля 2021 16:38
Спорт
Руй Витория ушел от ответа на вопрос про будущее Промеса
wikipedia.org  /  Эдгар Брещанов / CC BY-SA 3.0 / soccer.ru

Москва, 10 июля. Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория отказался комментировать возбужденное правоохранителями в Нидерландах уголовное дело против Квинси Промеса.

Нидерландец прибыл в Москву и присоединился к «красно-белым». На вопрос о том, что Витория думает по поводу возбужденного уголовного дела полиции Нидерландов против полузащитника, специалист ответил:

«Скажу лишь, что Квинси вернулся в команду и первые тренировки он провел великолепно. Надеюсь, что он дальше будет только прибавлять в игре», — приводит слова Витории Sport24.

Руй Витория подписал двухлетнее соглашение с московским «Спартаком» в конце мая текущего года. Португальский специалист знаком широкой европейской публике по своей тренерской деятельности в лиссабонской «Бенфике», с которой он стал чемпионом Португалии.

Ранее «Спартак» показал заявочный лист перед стартом Кубка Париматч Премьер. Букмекеры назвали столичный клуб фаворитом предстоящего предсезонного турнира.

Вернуться назад

спартак промес дело Витория
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru