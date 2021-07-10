Руй Витория ушел от ответа на вопрос про будущее Промеса

Москва, 10 июля. Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория отказался комментировать возбужденное правоохранителями в Нидерландах уголовное дело против Квинси Промеса.

Нидерландец прибыл в Москву и присоединился к «красно-белым». На вопрос о том, что Витория думает по поводу возбужденного уголовного дела полиции Нидерландов против полузащитника, специалист ответил:

«Скажу лишь, что Квинси вернулся в команду и первые тренировки он провел великолепно. Надеюсь, что он дальше будет только прибавлять в игре», — приводит слова Витории Sport24.

Руй Витория подписал двухлетнее соглашение с московским «Спартаком» в конце мая текущего года. Португальский специалист знаком широкой европейской публике по своей тренерской деятельности в лиссабонской «Бенфике», с которой он стал чемпионом Португалии.

Ранее «Спартак» показал заявочный лист перед стартом Кубка Париматч Премьер. Букмекеры назвали столичный клуб фаворитом предстоящего предсезонного турнира.