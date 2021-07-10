Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 19:00
18:55
Новороссия
Бойцы ВСУ устроили минометный обстрел села Санжаровка в ЛНР
18:53
Весь мир
Общественность Ирака обеспокоена пропажей антиправительственного журналиста
18:53
Армия
Подлодка ВМС США New Mexico и «морские котики» провели учения в Средиземном море
18:50
Экономика
Основатель Amazon крупно заработал на разрыве контракта Microsoft с Пентагоном
18:45
Весь мир
Афганистан, Китай и Индия — как уход войск США изменит баланс сил в регионе
18:42
Происшествия
Школьница утонула во время купания у КамГЭС в Перми
18:40
Армия
Польша планирует заменить танки Т-72 на американские M1 Abrams
18:38
Армия
Минобороны США в 2020 году отметило возросший риск ядерных конфликтов со стороны РФ и КНР
18:35
Армия
Эффектные маневры российского «Медведя» вызвали восторг в США
18:35
Видео
Пострадавшие от пожаров в Челябинской области получат помощь. События дня
Все новости

Пострадавшие от пожаров в Челябинской области получат помощь. События дня
Видео
Пострадавшие от пожаров в Челябинской области получат помощь. События дня
publicdomainpictures.net  / 

Путин поручил отправить детей из Челябинской области на Черное море

Президент Владимир Путин поручил организовать отдых на Черном море для детей, эвакуированных из летнего лагеря в связи с лесными пожарами в Челябинской области. Глава курортного Сочи Алексей Копайгородский уже заявил о готовности принять ребят из пострадавшего от природной стихии региона. В свою очередь губернатор Челябинском области Алексей Текслер сообщил, что детей скорее всего отправят на отдых в лагерь «Смена», расположенный в Анапе. Российский лидер принял по телефону доклад губернатора региона о непростой ситуации с лесными пожарами и поручил внести предложения по восстановлению уничтоженного огнем жилья: это более 70 домов. Текслер заверил, что все, кто остался без крыши над головой, получат материальную поддержку. Представители МЧС уже доложили о локализации большинства очагов пожаров в Челябинской области.

На Украине закончились военно-морские учения Sea Breeze

Пострадавшие от пожаров в Челябинской области получат помощь. События дня
facebook.com  /  ВМС ЗС України

На Украине завершились международные военно-морские учения Sea Breeze. Они проходили с 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря. В маневрах приняли участие пять тысяч военнослужащих из 32 стран-членов НАТО, включая США, а также из Незалежной, пока еще мечтающей войти в Североатлантический альянс. Союзники отрабатывали боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу. В масштабных учениях были задействованы 40 самолетов и 32 корабля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Sea Breeze «провокативной игрой мускулами» с явным «антироссийским подтекстом». По ее мнению, Вашингтон и его соратники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния.

Путин одобрил идею создания в Росгвардии казачьих подразделений

Пострадавшие от пожаров в Челябинской области получат помощь. События дня
пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю  / пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Российский президент Владимир Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в составе Росгвардии. Об этом заявил полпред главы страны в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
«Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Инициативу поддержал и президент», — сказал Чайка.
По словам полпреда, терское войсковое казачество собирается наладить сотрудничество с воинскими частями Минобороны России и Росгвардии. Вполне вероятно, что казаков будут привлекать к охране и защите гособъектов. Планируется создавать отдельные казачьи подразделения на базе Росгвардии. Полки будут находиться по месту жительства казаков.

Вернуться назад

дети путин россия сша украина нато учения сочи черное море челябинская область росгвардия юрий чайка казаки отдых лесные пожары помощь sea breeze
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru