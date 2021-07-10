Пострадавшие от пожаров в Челябинской области получат помощь. События дня

Путин поручил отправить детей из Челябинской области на Черное море Президент Владимир Путин поручил организовать отдых на Черном море для детей, эвакуированных из летнего лагеря в связи с лесными пожарами в Челябинской области. Глава курортного Сочи Алексей Копайгородский уже заявил о готовности принять ребят из пострадавшего от природной стихии региона. В свою очередь губернатор Челябинском области Алексей Текслер сообщил, что детей скорее всего отправят на отдых в лагерь «Смена», расположенный в Анапе. Российский лидер принял по телефону доклад губернатора региона о непростой ситуации с лесными пожарами и поручил внести предложения по восстановлению уничтоженного огнем жилья: это более 70 домов. Текслер заверил, что все, кто остался без крыши над головой, получат материальную поддержку. Представители МЧС уже доложили о локализации большинства очагов пожаров в Челябинской области.

На Украине закончились военно-морские учения Sea Breeze facebook.com / ВМС ЗС України На Украине завершились международные военно-морские учения Sea Breeze. Они проходили с 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря. В маневрах приняли участие пять тысяч военнослужащих из 32 стран-членов НАТО, включая США, а также из Незалежной, пока еще мечтающей войти в Североатлантический альянс. Союзники отрабатывали боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу. В масштабных учениях были задействованы 40 самолетов и 32 корабля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Sea Breeze «провокативной игрой мускулами» с явным «антироссийским подтекстом». По ее мнению, Вашингтон и его соратники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния.