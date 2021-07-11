Опасный прецедент: украинский политик раскрыл хитрый план Киева по Донбассу

Киев не будет вести переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, пока в них участвует представительница со стороны Донецкой Народной Республики Майя Пирогова. Об этом заявил член украинской делегации в Минске Денис Казанский. Ранее по этой причине представители Киева покинули заседание во время отчета политической подгруппы. В ДНР и ЛНР обвинили Украину в срыве переговоров.

«Это позиция украинской делегации, которая четко заявила, что Украина не будет вести переговоры, пока есть этот человек. Ее приводят ради провокаций. Наша позиция очень простая: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», — сказал он.

Киев не первый раз просит исключить Пирогову, в апреле об этом говорил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. В свою очередь, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры по Донбассу находятся в тупике, потому что Киев отказывается от диалога с ДНР и ЛНР. В Москве неоднократно указывали, что Украине следует вести прямые переговоры со стороной конфликта — Донецкой и Луганской народными республиками, а не с третьими странами.

Федеральное агентство новостей /

Политик Владимир Олейник в интервью Федеральному агентству новостей раскрыл хитрый план Украины по Донбассу. По его словам, Киев хочет заменить всех представителей ДНР и ЛНР в Трехсторонней контактной группе на своих людей.

«У Киева достаточно много «хотелок» по поводу замены людей в Контактной группе. Украинские власти делают это не для того, чтобы достичь результата. Смотрите, что на самом деле происходит: Майя Пирогова по украинскому законодательству как бы осуждена на 10 лет за «терроризм». Я не только политик, но и юрист — был председателем суда. Я смотрю на это судилище и диву даюсь. Судили ее заочно, не обеспечив ее право на защиту. Таких приговоров уже море. Преследуется по данной статье, но еще пока нет приговора, и глава ДНР Денис Пушилин, а также все руководство республик. Напомню, что Украиной от имени Донбасса в Контактной группе был введен в свое время Денис Казанский. И если сегодня ДНР и ЛНР удовлетворят «хотелки» Киева по Пироговой, то будет заложен опасный прецедент, после которого Украина начнет менять всех представителей ДНР и ЛНР на своих людей», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

По словам политика, в свое время у Владимира Зеленского был шанс изменить ситуацию в стране и остановить войну в Донбассе, однако он стал соучастником масштабного преступления.

«Надо исходить из того, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Все органы власти, сформированные после этого, являются неконституционными. И даже Владимир Зеленский, у которого была возможность все исправить, стал сегодня соучастником. Поэтому нужно занять следующую позицию: на Украине произошел госпереворот, украинский народ признается в качестве субъекта международного права, вместо тех людей, которые сегодня сидят в Киеве. Поэтому Донбасс и не должен выполнять то, что от него требует Украина. Поверьте, в Минске уже ничего не решается. Все решается в посольстве США на Украине или в Госдепе. Возникает вопрос: как можно выполнять требования тех, кто полностью потерял свою субъектность? Они никто в международной политике», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович озвучил план, как ВСУ могут захватить Донбасс.