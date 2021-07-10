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В правительстве разработали допстимул для развития малого и среднего бизнеса
Экономика
В правительстве разработали допстимул для развития малого и среднего бизнеса
goautomail.com

Москва, 10 июля. Квота закупок государственными организациями у малого и среднего бизнеса возросла до 25%.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее обязательный минимум по госзакупкам у МСП. Теперь он составляет четверть от общего объема заказов. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что новая мера позволит развиваться малому и среднему бизнесу более активно и эффективно. После нововведений для предпринимателей спектр доступных закупок станет шире.

Корректировки относятся к работе государственных корпораций, компаний, организаций ресурсоснабжения, естественных монополий, а также унитарных предприятий федерального и муниципального уровня.

Принять дополнительные меры поддержки развития предпринимательства в России ранее поручил глава государства Владимир Путин.

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закупки мсп государственные компании
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