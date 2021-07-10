В правительстве разработали допстимул для развития малого и среднего бизнеса

Москва, 10 июля. Квота закупок государственными организациями у малого и среднего бизнеса возросла до 25%.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее обязательный минимум по госзакупкам у МСП. Теперь он составляет четверть от общего объема заказов. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что новая мера позволит развиваться малому и среднему бизнесу более активно и эффективно. После нововведений для предпринимателей спектр доступных закупок станет шире.

Корректировки относятся к работе государственных корпораций, компаний, организаций ресурсоснабжения, естественных монополий, а также унитарных предприятий федерального и муниципального уровня.

Принять дополнительные меры поддержки развития предпринимательства в России ранее поручил глава государства Владимир Путин.