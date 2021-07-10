Байден попросил Путина помочь в борьбе с российскими хакерами

Вашингтон, 10 июля. Президент США Джо Байден заявил, что попросил Владимира Путина пресечь кибератаки с территории России. Лидеры стран обсудили вопросы информационной безопасности по телефону. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Biden Presses Putin to Disrupt Cybercriminals in Russia as U.S. Grapples With Latest Ransomware Attacks https://t.co/kTqBY0xwxc pic.twitter.com/nizL9P1Ujb — NBC Chicago (@nbcchicago) July 9, 2021

Американский президент рассказал, что между Россией и США появились «регулярные каналы связи» по вопросам киберпреступности, чтобы координировать действия стран.

«Я ясно дал понять, что когда операция по вымогательству идет с их территории (России), даже если она не спонсируется государством, то США ожидают, что они будут действовать. Конечно, если мы дадим им достаточно информации», — сказал Байден.

В целом американский президент охарактеризовал телефонные переговоры с Путиным как «хорошие и оптимистичные».

Диалог между лидерами двух стран состоялся на фоне того, как 4 июля хакерская группировка REvil совершила атаку на серверы IT-компании Kaseya, которая предоставляет свои услуги по программному обеспечению множеству предприятий. После этого хакеры потребовали заплатить выкуп за возобновление работы компьютерных сетей. Американские СМИ связывают группировку REvil с Россией.