Байден попросил Путина помочь в борьбе с российскими хакерами

Вашингтон, 10 июля. Президент США Джо Байден заявил, что попросил Владимира Путина пресечь кибератаки с территории России. Лидеры стран обсудили вопросы информационной безопасности по телефону. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Biden Presses Putin to Disrupt Cybercriminals in Russia as U.S. Grapples With Latest Ransomware Attacks https://t.co/kTqBY0xwxc pic.twitter.com/nizL9P1Ujb