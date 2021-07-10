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Байден попросил Путина помочь в борьбе с российскими хакерами
Весь мир
Байден попросил Путина помочь в борьбе с российскими хакерами
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 10 июля. Президент США Джо Байден заявил, что попросил Владимира Путина пресечь кибератаки с территории России. Лидеры стран обсудили вопросы информационной безопасности по телефону. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Американский президент рассказал, что между Россией и США появились «регулярные каналы связи» по вопросам киберпреступности, чтобы координировать действия стран.

«Я ясно дал понять, что когда операция по вымогательству идет с их территории (России), даже если она не спонсируется государством, то США ожидают, что они будут действовать. Конечно, если мы дадим им достаточно информации», — сказал Байден.

В целом американский президент охарактеризовал телефонные переговоры с Путиным как «хорошие и оптимистичные».

Диалог между лидерами двух стран состоялся на фоне того, как 4 июля хакерская группировка REvil совершила атаку на серверы IT-компании Kaseya, которая предоставляет свои услуги по программному обеспечению множеству предприятий. После этого хакеры потребовали заплатить выкуп за возобновление работы компьютерных сетей. Американские СМИ связывают группировку REvil с Россией.

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россия сша кибератаки
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