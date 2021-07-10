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Фанаты усомнились в адекватности Тимати после новых фото Сафаровой
Шоу-бизнес
Фанаты усомнились в адекватности Тимати после новых фото Сафаровой
instagram.com  /  @kat_safarova

Ибица, 10 июля. Победительница шоу «Толстяк» Екатерина Сафарова разочаровала поклонников новыми фотографиями. Отдыхающая в Испании модель в очередной раз похвасталась своей фигурой.

Новые снимки возлюбленной рэпера Тимати практически не отличаются от всех предыдущих — на них она позирует в открытом купальнике на фоне прекрасной европейской страны. Однако в этот раз звезда решила добавить чуть «креатива» в свою позу, чем раздосадовала фолловеров.

На фотографии Екатерина Сафарова в красно-белом купальнике руками подтягивает бикини так, чтобы ноги и верхняя часть бедер были максимально оголены. При этом модель расставила ноги, встав в позу «бабочки».

Более целомудренные поклонники модели пришли в ужас от увиденного. Некоторые даже предположили, что основатель лейбла Black Star был под воздействием препаратов или в неадекватном состоянии, когда выбирал победительницу проекта на ТНТ.

«Кажется Тимати был не в адеквате, когда выбирал именно вас. Катенька, стоит внимательнее относиться к своему образу»;

«Когда Тимур никак не обращает внимания... решили раздвинуть ножки? очень засомневаюсь в его адекватности, если поведется»;

«Ужасно неэстетичная фотография. Вы и Тимур меня разочаровали», — заявили подписчики звездного аккаунта.

Победа в битве за сердце Тимати принесла Сафаровой не только популярность, но и дорогие подарки. В одном из своих интервью модель похвасталась дорогими украшениями, которые получила от рэпера.

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тимати холостяк Сафарова
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