Россия увеличила профицит внешней торговли за пять месяцев до 8,1%

Москва, 10 июля. Профицит внешней торговли РФ в январе-мае 2021 года вырос на 8,1% в годовом выражении и составил 41,2 млрд долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Внешнеторговый оборот за пять месяцев вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Экспорт составил 165,3 млрд долларов, увеличившись на 19,8%. Доля стран дальнего зарубежья составила 85,1%. На страны СНГ пришлось 13,9%. Основой российского экспорта продолжают оставаться топливно-энергетические товары, удельный вес которых составил 53,1%.

Объем импорта в январе-мае составил 112,6 млрд долларов. За пять месяцев он увеличился на 27,4% в годовом выражении. Доля стран дальнего зарубежья составляет 89,7%, а стран СНГ — 10,3%.

Минэкономразвития РФ ранее предложило Всемирной торговой организации начать дискуссию по искажениям конкуренции. Инициатива ведомства будет обсуждаться на полях Всемирного экономического форума.