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Обломки катера Брежнева были подняты со дна Черного моря в рамках учений НАТО

  /   Обновлено: 10 июля 2021 16:43
Армия
Обломки катера Брежнева были подняты со дна Черного моря в рамках учений НАТО
ВМС ЗС України

Киев, 10 июля. Водолазы в рамках учений НАТО Sea Breeze подняли со дна Черного моря обломки затонувшего катера «Буревестник», которым пользовался бывший генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Как сообщили в пресс-службе учений, в операции были задействованы водолазы из США и Украины. Судно было поднято при помощи тросов, после чего выгружено на причал.

Катер «Буревестник» был построен в 1960 году. Брежнев использовал его как для отдыха, так и для служебных дел. До 1995 года корабль находился в грузинском портовом городе Поти. Позже его выкупил одесский предприниматель, но пять лет назад катер затонул.

Многонациональные учения Sea Breeze проводились в Черном море с 28 июня. В маневрах были задействованы 5000 военнослужащих и десятки военных судов стран НАТО, а также партнеров Альянса. В субботу, 10 июля, учения официально завершились.

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украина нато одесса черное море
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