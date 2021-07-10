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Онищенко посчитал провокацией участие Бузовой в спектакле МХАТа
Общество
Онищенко посчитал провокацией участие Бузовой в спектакле МХАТа
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 июля. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко впервые прокомментировал участие поющей ведущей Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» на культовой сцене МХАТа.

Пресс-центр Медиагруппы «Патриот» провел очередной пресс-клуб «Петербургский уикенд». Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко стал участником дискуссии и впервые высказал свое мнение о недавнем скандале из-за участия бывшей звезды телешоу «Дом-2» в мхатовской постановке.

Саму артистку политик назвал «некой дамочкой», а ее появление на подмостках одного из главнейших театров страны — «ударом» по самому святому в искусстве. Онищенко не понимает, почему Бузовой досталась такая роль.

«Некая дамочка вдруг появляется на сцене МХАТ, это был удар в святое. Святая всех святых, сосредоточие нашей культуры, вдруг взяли девочку только потому, что она легко одетая бегает по экранам», — заявил политик.

Онищенко сравнил артистку с Эллочкой-людоедкой из культового романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», которая славилась своим скудным словарным запасом. Он не понимает, как артистку могли взять на одну из главных ролей в постановке. Член академии РАН считает, что участие Бузовой в проекте является провокацией, которая его довольно сильно возмутила.

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онищенко бузова мхат
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