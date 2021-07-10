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Приходько заявила, что выступление Бузовой в МХАТ обесценило других артистов

  /   Обновлено: 10 июля 2021 16:28
Шоу-бизнес
Приходько заявила, что выступление Бузовой в МХАТ обесценило других артистов
Pr Scr instagram.com  /  prykhodko_official

Киев, 10 июля. Украинская эстрадная певица Анастасия Приходько «набросилась» с критикой на экс-звезду «Дома-2» Ольгу Бузову за ее появление на сцене МХАТа.

Телеведущей досталась роль авантюрной артистки Бэллы Шанталь. Она исполнила ее в спектакле МХАТ «Чудесный грузин». Многие представители шоу-бизнеса возмутились этим событием, раскритиковав не только Бузову, но и руководство легендарного театра. В числе недовольных оказалась украинская певица Анастасия Приходько. Она заявила, что современные отечественные артисты портят буквально все, до чего дотягиваются.

«К чему ни прикоснутся современные российские артисты, все становится зараженным. Вот допустим есть актер Сергей Безруков. Он много лет снимается, играет разных персонажей. Его можно уважать за вклад в профессию. А потом на сцену МХАТа вдруг выходит Ольга Бузова», — цитирует исполнительницу таблоид «СтарХит».

По мнению певицы, Бузова «похоронила театр» своим появлением на его сцене. Приходько категорично заявила, что это событие буквально «обесценило» всех артистов, выступавших в МХАТе раньше.

Причину столь резкой реакции общественности объяснила театральный критик Капитолина Кокшенева. Она заявила, что люди возмущены откровенным «падением вкуса». Бузова, по мнению эксперта, стала «символом пошлости». Актриса Татьяна Аронова выступила с отличным мнением. Она заявила, что руководство МХАТа откровенно «подставило» Бузову приглашением выступить на сцене театра, сообщает «Вечерняя Москва».

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