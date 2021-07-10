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Жаир Болсонару угрожает отменить президентские выборы в Бразилии
Весь мир
Жаир Болсонару угрожает отменить президентские выборы в Бразилии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Бразилиа, 10 июля. Лидер Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не примет результаты президентских выборов 2022 года, если не будет гарантировано честное голосование. Об этом глава государства сообщил в ходе интервью на радио Guaíba.

Президент уже неоднократно высказывался по поводу возможного мошенничества при использовании электронной системы голосования, которая существует в Бразилии более 20 лет, и требовал отказа от нее. В эфире радио Болсонару отметил, что он и его сторонники не примут результаты нечестного голосования.

«Если этот метод продолжат использовать, будут проблемы, так как одна из сторон, а именно наша, не примет результаты», — сообщил Болсонару.

Президент добавил, что «выборы должны быть справедливыми», иначе он не признает победителя голосования.

«Или мы проведем честные выборы в Бразилии, или их вообще не будет», — подчеркнул он.

По версии президента, электронные урны для голосования, используемые в Бразилии, могут быть легко взломаны хакерами. При этом Высшая избирательная комиссия, которая организует выборы, проводит сотни проверок, и до настоящего момента в системе не было обнаружено серьезных нарушений.

После заявлений Болсонару председатель органа Луис Роберто Баррозу попросил президента Бразилии представить доказательства предполагаемых мошенничеств, которые могли иметь место при использовании электронной системы голосования. В ответ Жаир Болсонару назвал Баррозу «слабоумным».

Президент активно продвигает законопроект о традиционном голосовании с помощью бумажных бюллетеней. Однако он не пользуется широкой поддержкой в Конгрессе.

Электронная система голосования, которую критикует Болсонару, привела его к победе на президентских выборах в 2018 году, а также благодаря ей он был избран федеральным депутатом на протяжении 30 лет.

Эксперты отмечают, что президент планирует оспорить результаты выборов по примеру Дональда Трампа в США из-за опасений, что он потерпит поражение.

Согласно последним опросам, рейтинг неодобрения Жаира Болсонару достиг рекордного уровня в 51%. Более того, в преддверии выборов бывший президент от Партии трудящихся (РТ) Луис Инасиу Лула да Силва значительно опережает Болсонару в опросах общественного мнения.

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