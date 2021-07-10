«Останавливать поздно»: в Германии призвали ввести мораторий против «СП-2»

Берлин, 10 июля. Необходимо рассмотреть возможность введения моратория против «Северного потока — 2», поскольку останавливать строительство газопровода уже поздно.

Такое мнение выразил представитель германского Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер. По его словам, «СП-2» якобы является геополитическим проектом.

Останавливать достройку трубопровода уже поздно, отметил немецкий политик. Он объяснил, что в таком случае Германии придется выплачивать огромные компенсации. Поэтому следует рассмотреть вопрос введения моратория против «СП-2», объяснил Кизеветтер.

Реализацию «Северного потока — 2» обсудят на предстоящей встрече президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Представители двух государств встретятся 15 июля в Белом доме.