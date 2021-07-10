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Баранец предрек поражение властей Афганистана в противостоянии «Талибану»
Политика
Баранец предрек поражение властей Афганистана в противостоянии «Талибану»
flickr.com/DSC_6183_small  /  isafmedia / CC BY 2.0

Россия обязана оказывать военную помощь лишь тем странам, которые входят в Организацию договора о коллективной безопасности — остальные могут получить «большую розовую дулю». Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Вооруженные силы Афганистана отразили широкомасштабное наступление боевиков движения «Талибан1» (запрещенная в России террористическая организация) на административный центр провинции Бадгис на границе с Туркменистаном — город Калайи-Нау. Вместе с тем, по сообщению пресс-центра минобороны Афганистана, все еще ведутся бои за город Кандагар на юге страны.

«Без лишнего словоблудия скажу: я оцениваю шансы Кабула на победу в этом противостоянии как минимальные, — заявил Баранец. — В ближайшие месяц-полтора власть в Афганистане полностью перейдет к Талибану. Соответственно, в стране появятся новые, «талибанские», законы, суды и порядки, наместники в регионах и так далее».

Военный обозреватель также назвал риски, связанные со «стопроцентной победой талибов», для соседних с Афганистаном стран, а также России.

«Пока мы можем лишь предполагать, но не гарантировать их воплощение в реальные проблемы, — заметил эксперт. — Так, делегация талибов, которая встречалась в Москве с главой МИД РФ, заверила нас, что не собирается лезть ни в одну из бывших союзных республик в Средней Азии. Но это только пока!»

Собеседник ФАН подчеркнул, что ситуация может поменяться, и тогда Талибан «попрется» в Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и даже в Казахстан.

Баранец предрек поражение властям Афганистана в противостоянии с Талибаном
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«Тогда и политика России в отношении этой организации, разумеется, поменяется, — убежден Баранец. — Но мы не торопим события».

Вместе с тем военный обозреватель подчеркнул, что военную помощь РФ окажет только тем среднеазиатским странам, которые входят вместе с ней в состав ОДКБ.

«А остальным мы покажем большую розовую дулю (кукиш. — Прим. ФАН), — заявил эксперт. — Ребята, идите вы к черту!»

Что же касается реакции Соединенных Штатов на очередную победу талибов в Афганистане, то она, по мнению собеседника ФАН, «абсолютно точно будет лицемерной».

«Не сегодня-завтра американцы будут рассказывать, что победе «Талибана» содействовала Россия, — убежден Баранец. — Они даже Китай в этом обвинят! Эту информационную дешевку мы ждем со дня на день».

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, почему Россия отказалась от отправки миротворцев в Афганистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия сша афганистан талибан баранец
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