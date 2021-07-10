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Епифанцев без цензуры объяснил свое отношение к современному телевидению
Шоу-бизнес
Епифанцев без цензуры объяснил свое отношение к современному телевидению
instagram.com  /  @vladimirepifantsev69

Москва, 10 июля. Известный российский актер Владимир Епифанцев резко раскритиковал современное телевидение. Больше всего от звезды ленты «Зеленый слоник» досталось шоу об экстрасенсах.

Артист уверен, что в природе не существует людей, обладающих экстрасенсорными способностями. Поэтому всех своих поклонников он призвал отказаться от просмотра подобных шоу и телевидения в целом.

«Не сходите с ума! Экстрасенсов не существует. Я был ведущим такой программы, все ответы им писали, подсказывали для драматургии шоу. Это лохи какие-то, самозванцы. Все лажа! Экстрасенсов нет!» — резко отметил актер в Stories Instagram.

После семи лет работы на телеканалах Епифанцев считает, что стоит полностью исключить этот вид досуга из своей жизни. Он без цензуры оскорбил тех, кто продолжает смотреть разные программы, в особенности развлекательные.

«Не верьте тому, что публикуют на телевидении. Там никогда не покажут настоящую жизнь. Интересные вещи убирают, потому что телевидение рассчитано на идиотов, кретинов, полных отморозков, которые вообще не думают…» — заявил Епифанцев.

Российский актер известен зрителям не только благодаря своему таланту, но и за счет прекрасной формы, за которой он следит неустанно. Во время недавнего интервью Епифанцев рассказал, что его возлюбленная, будучи пышной девушкой, последовала его примеру. Ради любви пассия артиста похудела на 30 килограммов.

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телевидение экстрасенсы епифанцев
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