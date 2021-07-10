Петербургский «Зенит» пожелал Андрею Луневу успехов в Германии

Санкт-Петербург, 10 июля. Пресс-служба петербургского «Зенита» пожелала успехов своему бывшему вратарю Андрею Луневу в немецкой Бундеслиге.

Леверкузенский «Байер» 10 июля официально объявил о подписании двухлетнего соглашения с российским вратарем. Лунев успешно прошел медосмотр и уже 12 июля проведет первую тренировку в новом клубе. Предыдущий клуб футболиста «Зенит» попрощался с игроком в Instagram.

«Андрей Лунев продолжит карьеру в леверкузенском «Байере». «Зенит» желает Андрею удачи, новых вандерфульных трофеев и как можно больше сухих матчей! Спасибо за все!» — написал петербургский клуб.

Андрей Лунев на протяжении последних четырех сезонов играл за клуб из Санкт-Петербурга, в котором трижды становился чемпионом России, а также по одному разу выигрывал кубок и суперкубок страны.

Ранее стало известно о переходе защитника миланского «Интера» Далберта в «Трабзонспор». Клубы заключат между собой арендное соглашение сроком на один сезон.