Лодка с детьми на огромной скорости влетела в стенку Дудергофского канала в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля. Мужчина за рулем катера не сумел справиться с управлением плавательным средством и на большой скорости врезался в стенку в конце петербургского Дудергофского канала.

Как сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях, на борту лодки находились также дети. После удара несколько человек попадали в воду.

Факт инцидента также подтвердили в ГУ МВД по Красносельскому району. По уточненной информации, пострадали восемь человек: пятеро взрослых и трое детей.

«Там сейчас все работают и несколько скорых на месте», — сообщила ФАН помощник оперативного дежурного МВД по Красносельскому району.

По некоторым данным, управляющий водным транспортом был пьян. Женщину в крови с диагностированными переломами прибывшие медики доставили в больницу. Госпитализация также потребовалась одному из несовершеннолетних.

Ранее лодка с четырьмя жителями Карелии перевернулась на Кумчозере. В результате инцидента погибли двое взрослых и двое детей.