Молодые летчики ЗВО отработали учебно-тренировочные полеты на Ми-8 в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 июля. Молодые пилоты отдельного вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО проходят подготовку к самостоятельному пилотированию в Петербурге.

В сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) говорится, что летный состав полка участвует в учебно-тренировочных полетах под руководством опытных инструкторов.

Молодые офицеры на многоцелевых вертолетах Ми-8 и разведывательно-ударных Ми-28УБ «Ночной охотник» отрабатывают основные элементы пилотирования как в дневное время, так и ночью.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что российские истребители МиГ-31К на учениях в Средиземном море поразили условного противника гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Отмечается, что в скором времени эти уникальные боеприпасы появятся на вооружении ЗВО.