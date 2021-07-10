Шахназаров обличил лжецов из Минобороны США и раскрыл, что уничтожит Америку

Населению США угрожают вооруженные банды BLM и воинствующие половые извращенцы, а не Россия с Китаем — об этом ФАН рассказал известный публицист Михаил Шахназаров.

Ежедневная английская газета Daily Mail, некогда ставшая причиной появления международного мема про британских ученых и многократно признанная судами ответственной за клевету, родила очередной перл. В этот раз ангажированные писаки сообщили, что «мир приближается к ядерной войне из-за России и Китая», сославшись на доклад Минобороны США.

Российский журналист, публицист и радиоведущий Михаил Шахназаров посоветовал американцам для обеспечения безопасности и мира в стране заняться собственными проблемами.

«Жители Нью-Йорка действительно находятся в опасности. Там введено чрезвычайное положение. Власти США завуалировали то, что там происходит, «неправильным оборотом оружия». Хотя все это — разгул банд чернокожих, которые отстреливают белых в центральном парке пачками. Пусть в Вашингтоне хорошо подумают, кто и что должен утилизировать, чтобы меньше убивали американцев. Пусть займутся внутренними проблемами и не лезут к другим странам!» — заявил публицист.

vk.com / Михаил Шахназаров

Шахназаров напомнил, что США убрались из Афганистана, и теперь им стоит опасаться последствий своей неразумной политики в Азии. Кроме того, Вашингтон боится союза Москвы и Пекина, которые не собираются перед ним разоружаться в одностороннем порядке.

«Я слышу, что Китай и Россия что-то должны… И Китай, и Россия — это сверхдержавы. Они по большому счету никому ничего не должны. Это у США внешний долг огромен, в том числе — серьезная задолженность перед Китаем. Они могут сочинять все, что угодно. Пусть мечтают не об утилизации ядерного щита России и Китая, а утилизируют неучтенное оружие и радужные флаги в собственной стране, это поможет защитить американское общество и сделать его цивилизованным!» — добавил собеседник ФАН.

Михаил Шахназаров предложил тем, кто видит в России угрозу для всего мира, прежде всего посмотреться в зеркало. Он посоветовал американским политикам поразмыслить над разгулом черного расизма в Соединенных Штатах и обратить внимание на диктат нетрадиционных сексуальных отношений в стране. И то, и другое, по словам журналиста, может уменьшить население США в разы.

Ранее ФАН рассказал, как страны НАТО фабрикуют антироссийские вбросы в информационное пространство.