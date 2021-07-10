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«Нужно встать на табуретку»: Миро объяснила, почему Тимати не бил Решетову
Шоу-бизнес
«Нужно встать на табуретку»: Миро объяснила, почему Тимати не бил Решетову
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 10 июля. Известный блогер Лена Миро объяснила, почему популярный рэп-исполнитель Тимур Юнусов (Тимати) не мог поднимать руку на свою бывшую возлюбленную модель Анастасию Решетову.

Недавнее высказывание ведущей шоу «Ты топ-модель на ТНТ» о насилии в семье наделало немало шума. Автор публикации не стала уточнять, кто именно обижал ее, в связи с чем многие решили, будто речь идет об отце ее ребенка, рэпере Тимати. Блогер Лена Миро уверена, что элементарно разница в росте не позволила бы основателю лейбла Black Star поднять руку на девушку.

«Неужели это карликовый рэпер в прыжке отвешивал Насте по щам? Целых две минуты пыталась представить это и говорю ответственно: не верю. И дело даже не в том, чтобы дать подзатыльник, Тимону нужно было бы встать сначала на табуретку. Хотя и в этом тоже — пока ходишь за мебелью, гневный порыв улегся бы», — иронично описала картину публицист в своем ЖЖ.

Миро уверена, что несмотря на все свои недостатки, Юнусов добрый человек. В защиту рэпера она отметила, что Тимати не мог бить модель еще и потому, что ему всегда было плевать на сожительницу.

«В этом и заключается главная причина: нет никаких эмоций, нет и реакции. Понимаешь, Настена, почему тебя не трогали? Да не торкала ты Тимурку, ему всегда было на тебя плевать, и все это знают», — сообщила своим подписчикам Лена Миро.

Новость, спровоцировавшая такое количество сплетен, появилась после публикации Решетовой в Instagram. Звезда призналась, что в прошлых отношениях мужчина неоднократно делал ей больно.

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тимати миро решетова
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