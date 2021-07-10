Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 17:30
17:30
Общество
Ростов-на-Дону возглавил список российских городов по техногенным загрязнениям
17:30
Экономика
Аналитики рассказали о прибыли петербургских бизнесменов на Евро-2020
17:28
Происшествия
Девять человек находились на борту опрокинувшейся лодки на Дудергофском канале
17:28
Происшествия
Полиция начала проверку по факту столкновения лодки со стеной в Петербурге
17:28
Общество
Американец объяснил разницу между домашними посиделками в России и США
17:26
Общество
Российские водители массово жалуются на новую ловушку от ГИБДД
17:25
Евро 2020
Черчесов раскрыл подробности ухода с поста тренера сборной России
17:19
Происшествия
Экстренные службы продолжают осматривать место крушения самолета на Камчатке
17:16
Спорт
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о приглашении в сборную России
17:12
Общество
Американец рассказал, чему научился у русских при выборе заведений общепита
Все новости

Американская АПЛ Tennessee получила новый гидролокатор, уменьшающий «слепые пятна»
Армия
Американская АПЛ Tennessee получила новый гидролокатор, уменьшающий «слепые пятна»
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 10 июля. Стратегическая атомная подводная лодка Tennessee типа Ohio получила пассивную гидролокационную систему Large Vertical Array, уменьшающую «слепые пятна», сообщает издание The Drive.

Журналисты предполагает, что аппарат работает на средних и высоких частотах. Новый гидролокатор обеспечивает обзор субмарины почти на 360 градусов. Это увеличивает шансы АПЛ обнаружить подлодки противника.

В будущем система Large Vertical Array будет установлена на субмаринах типа Virginia.

Генеральный директор BWX Technologies Рекс Геведен рассказал, что атомная подлодка нового поколения по диаметру будет сопоставима с кораблями типа Columbia. Их ширина составляет 2,8 метра.

Ранее сообщалось, что из-за халатности американских кораблестроителей субмарина ВМС США лишились своей «незаметности». Пентагону придется потратить еще много денег, чтобы решить вопрос с некачественным ПГП в своих многоцелевых атомных подлодках четвертого поколения типа «Вирджиния».

Сайт 360tv.ru писал, что американские подлодки обнаружили под водой загадочные объекты, которые двигались с большой скоростью. В своем отчете Пентагон сообщил, что моряки ВМС США столкнулись с НЛО.

Вернуться назад

сша вмс сша подлодка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru