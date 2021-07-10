Американская АПЛ Tennessee получила новый гидролокатор, уменьшающий «слепые пятна»

Вашингтон, 10 июля. Стратегическая атомная подводная лодка Tennessee типа Ohio получила пассивную гидролокационную систему Large Vertical Array, уменьшающую «слепые пятна», сообщает издание The Drive.

Журналисты предполагает, что аппарат работает на средних и высоких частотах. Новый гидролокатор обеспечивает обзор субмарины почти на 360 градусов. Это увеличивает шансы АПЛ обнаружить подлодки противника.

В будущем система Large Vertical Array будет установлена на субмаринах типа Virginia.

Генеральный директор BWX Technologies Рекс Геведен рассказал, что атомная подлодка нового поколения по диаметру будет сопоставима с кораблями типа Columbia. Их ширина составляет 2,8 метра.

Ранее сообщалось, что из-за халатности американских кораблестроителей субмарина ВМС США лишились своей «незаметности». Пентагону придется потратить еще много денег, чтобы решить вопрос с некачественным ПГП в своих многоцелевых атомных подлодках четвертого поколения типа «Вирджиния».

Сайт 360tv.ru писал, что американские подлодки обнаружили под водой загадочные объекты, которые двигались с большой скоростью. В своем отчете Пентагон сообщил, что моряки ВМС США столкнулись с НЛО.