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В Москве пьяный мужчина незаконно проник в больницу на шоссе Энтузиастов

  /   Обновлено: 10 июля 2021 16:15
Происшествия
В Москве пьяный мужчина незаконно проник в больницу на шоссе Энтузиастов
prok-murmansk.ru  /  Прокуратура Мурманской области

Москва, 10 июля. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали незаконно проникшего в помещение больницы гражданина.

Утром, в субботу, 10 июля, на пульт диспетчера межрайонного отдела вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал. Кнопку вызова охраны нажал сотрудник медицинского учреждения, расположенного на шоссе Энтузиастов в Восточном административном округе российской столицы. Мужчина рассказал, что неизвестный проник в здание больницы через открытое окно и закрылся в кабинете определения крови.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний житель российской столицы, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить своего поведения. Задержанного передали сотрудникам полиции.

Пьяный мужчина ранее напал на полицейского в Москве и покусал его. Инцидент произошел на Зубовском бульваре.

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больница росгвардия шоссе энтузиастов
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