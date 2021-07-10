В Москве пьяный мужчина незаконно проник в больницу на шоссе Энтузиастов

Москва, 10 июля. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали незаконно проникшего в помещение больницы гражданина.

Утром, в субботу, 10 июля, на пульт диспетчера межрайонного отдела вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал. Кнопку вызова охраны нажал сотрудник медицинского учреждения, расположенного на шоссе Энтузиастов в Восточном административном округе российской столицы. Мужчина рассказал, что неизвестный проник в здание больницы через открытое окно и закрылся в кабинете определения крови.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний житель российской столицы, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог объяснить своего поведения. Задержанного передали сотрудникам полиции.

Пьяный мужчина ранее напал на полицейского в Москве и покусал его. Инцидент произошел на Зубовском бульваре.