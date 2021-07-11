Бомбардировщики Ту-160 прилетели на Чукотку в рамках учений дальней авиации

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.
Китай
Прототип китайского истребителя FC-31 завершил важнейшие статические испытания
Прототип китайского истребителя-невидимки FC-31, который демонстрировался в выставочном парке компании-производителя с конца июня, завершил статические испытания.
«Эти испытания имеют решающее значение для разработки самолетов, так как они имитируют на земле силы и нагрузку, которые самолет будет испытывать во время полета и маневров, и проверяют, соответствует ли требованиям структурная целостность изделия», — отмечает китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
#PLA #AirForce #FC31 #stealth #fighterjet prototype showcased at #Shenyang Aircraft Corporation Aviation Expo Parkhttps://t.co/XCG95hQkuT— Air Recognition (@AirRecognition) July 8, 2021
По его мнению, истребитель «претерпел много изменений за последние годы, и новая версия FC-31, основанная на результатах предыдущих испытаний и модификаций, может вскоре совершить испытательный полет». Предполагается, что FC-31 будет хорошим кандидатом для несения службы на китайских авианосцах.
Норвегия
Первый Poseidon ВВС Норвегии
Появилось видео выкатки первого противолодочного самолета Boeing P-8A Poseidon для Королевских ВВС Норвегии.
New paint job for #P8! Watch Norway's very first P-8A roll out of the paint hangar in its new Norway livery. Later this year, this multi-mission maritime patrol aircraft will be delivered to @Luftforsvaret — the first of five P-8A for the Royal Norwegian Air Force. pic.twitter.com/u6rokb2aaT— Boeing Defense (@BoeingDefense) July 9, 2021
Этот самолет станет первым из пяти заказанных Норвегией P-8A, которые призваны заменить устаревшие Lockheed P-3 Orion. Он уже несет на себе знаки отличия 333-й эскадрильи ВВС Норвегии.
Пакистан
Истребители J-10C для ВВС Пакистана
До конца года ВВС Пакистана получат 36 истребителей J-10C, которые разрабатывает и производит китайская авиастроительная компания Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG).
#Pakistan is set to receive 36 J10-Cs semi-stealth, 4.5 gen advanced fighter Jets from #China by the end of 2021. #HSIA #Defence #SouthAsia pic.twitter.com/8E6XInplZ3— HSIA-House for Strategic & International Affairs (@HSIAPak) July 5, 2021
Об этом сообщил институт стратегических и международных исследований при президенте Пакистана на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Польша
Четыре турецких F-16 присоединятся к миссии НАТО Air Policing
Четыре истребителя F-16 ВВС Турции приземлились на польской авиабазе Мальборк 6 июля, чтобы присоединиться к миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе.
Подразделение ВВС Турции из 80 человек будет обслуживать самолеты в Мальборке до середины сентября.
Turkey has joined the @NATO Baltic Air Policing mission for the first time since 2006, with a detachment of Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons arriving at Malbork Air Base in Poland on 6 July.https://t.co/bYwQwJNcRx— Defensehere (@defensehere_en) July 8, 2021
ВВС Турции уже во второй раз предоставляют самолеты для этой миссии. Помимо Турции в патрулировании примут участие ВВС Испании и ВВС Италии. Миссия Air Policing НАТО в первую очередь направлена на защиту воздушного пространства над странами Балтийского региона.
Россия
Россия отправила Бе-200 ВМФ в Турцию для помощи в тушении пожаров
По указанию президента России министром обороны РФ Сергеем Шойгу для помощи Турции в тушении пожаров направлен самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России.
Самолет-амфибия Бе-200 морской авиации ВМФ России направлен для оказания помощи Турции в тушении пожаров.#самолетамфибия #бе200 #морскаяавиация #помощь #флот #вмф #военноморскойфлот #армияhttps://t.co/aeDfJurGd5— navyofrussia (@navyofrussia) July 8, 2021
Самолет вылетел с аэродрома Крымск и совершил перелет на аэродром временного базирования Адана в Турции.
Сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 прибыли на Чукотку
Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь (Чукотка) в рамках летно-тактических учений дальней авиации.
Экипажи преодолели около 7 тыс. км за семь часов без дополнительных посадок.
#Видео Два стратегических ракетоносца #Ту160 #ВКСРоссии в рамках летно-тактического учения дальней авиации совершили беспосадочный перелет из Саратовской области на аэродром в Анадыре, преодолев около 7 тыс. км https://t.co/zXPQ813ot3#ДальняяАвиация #ВВС #Арктика #АрмияРоссии pic.twitter.com/yipSVhXMxa— Минобороны России (@mod_russia) July 9, 2021
«Перелет из пункта дислокации на Чукотку прошел штатно. Никаких замечаний не было. Задачи, которые стояли перед экипажами на этот перелет, выполнены. Перелет на аэродром Анадырь экипажей Ту-160 — это один из эпизодов плановых летно-тактических учений с авиационными частями дальней авиации», — сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
В учениях задействованы самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ил-78. Летчики отрабатывают задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения наземных целей и другие задачи.
«Протон-ПМ» изготовит комплектующие для вертолетного двигателя ВК-2500
АО «Протон-ПМ» заключило договор с АО «Редуктор-ПМ» на изготовление деталей и сборочных единиц (ДСЕ) I и II опоры двигателя ВК-2500. Договор рассчитан на период 2021-2023 годов. В рамках контракта предприятие освоит производство 11 наименований ДСЕ опор двигателя. Начало поставок запланировано на ноябрь 2021 года.
«Протон-ПМ» изготовит комплектующие для вертолётного двигателя ВК-2500https://t.co/m2g3taHwhH pic.twitter.com/XvdV47OGIV— Авиация России (@AviaRu) July 8, 2021
Двигатель ВК-2500 предназначен для российских вертолетов марок «Ми» и «Ка». Разработчиком и серийным изготовителем выступает «ОДК-Климов».
США
Новое изображение бомбардировщика B-21 Raider
ВВС США опубликовали новый рендер того, как может или будет выглядеть будущий стратегический бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider.
An artist rendering of the B-21 Raider was released, showing an interpretation what what the new bomber would look like based on the aircraft's design. https://t.co/B8M9bzdQsx— U.S. Air Force (@usairforce) July 7, 2021
Также озвучена цена за единицу — она будет составлять 639 млн долларов за один бомбардировщик. Это почти на 100 млн долларов больше суммы, названной в прошлом году.
«B-21 Raider будет бомбардировщиком-невидимкой, способным доставлять как обычные, так и ядерные боеприпасы. B-21 составит основу стратегической авиации ВВС США, которая будет состоять из B-21 и B-52», — говорится в сообщении командования ВВС.
Филиппины
Катастрофа С-130 на Филиппинах
Военно-транспортный самолет Lockheed C-130H ВВС Филиппин 4 июля потерпел катастрофу при приземлении на аэродроме в городе Холо.
Самолет перевозил военных из Кагаян-де-Оро. Погибло не менее 29 человек, еще 50 госпитализированы, а 17 числятся пропавшими без вести.
LOOK: The C-130 crash site in Patikul, Sulu on Sunday (July 4, 2021). The aircraft was on a troop transport mission, according to AFP chief Gen. Cirilito Sobejana. | via Priam Nepomuceno (????: courtesy of Bridge Bridge, PTV) pic.twitter.com/aVlGfs43f7— Phil News Agency (@pnagovph) July 4, 2021
Сообщается, что самолет не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу аэропорта Холо и упал в районе деревни Бангкал.
Данный борт 1988 года постройки в январе был получен Филиппинами от ВВС США в рамках военной помощи.
Финляндия
Финляндия получила предложение стать партнером программы Eurofighter
Представители BAE Systems предложили Финляндии статус партнера в программе Eurofighter в рамках заявки консорциума на поставку истребителей HX.
Если страна согласится, она станет полноправным партнером наравне с Великобританией, Германией, Испанией и Италией.
#Finland offered partner status in #Eurofighter. As part of the broad #IndustrialParticipation package offered to #Finland as part of the consortium's bid for #HXhanke, which includes #EJ200 assembly and #MRO. https://t.co/9H9KRjUg2M pic.twitter.com/8z5yDQCQj7— Charles Forrester (@securitysplat) July 7, 2021
BAE Systems заявила, что в этом случае Хельсинки получит право на окончательную сборку и тестирование систем по пакету услуг ТОиР и капитальному ремонту.
Это самый полный пакет услуг по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту, который когда-либо предлагала BAE.
Франция
Франция выходит из проекта европейского морского патрульного самолета
Франко-германская программа морского патрульного самолета MAWS находится под угрозой закрытия. Как стало известно, Париж крайне недоволен решением ФРГ о закупке пяти самолетов Boeing P-8A Poseidon и в ближайшее время объявит о завершении своего участия в программе.
After #Germany chose to buy five #Boeing P-8A Poseidon maritime patrol aircraft, #France is expected to step down from the MAWS program to develop its own solution https://t.co/SiYVTF4TKX— AeroTime News (@AviationNews) July 7, 2021
Французская сторона рассматривает возможность сконцентрироваться на разработке собственного морского патрульного самолета на базе бизнес-джета Dassault Falcon 10X.
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