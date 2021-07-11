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Бомбардировщики Ту-160 прилетели на Чукотку в рамках учений дальней авиации
Федеральное агентство новостей  / 

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Китай

Прототип китайского истребителя FC-31 завершил важнейшие статические испытания

Прототип китайского истребителя-невидимки FC-31, который демонстрировался в выставочном парке компании-производителя с конца июня, завершил статические испытания.

«Эти испытания имеют решающее значение для разработки самолетов, так как они имитируют на земле силы и нагрузку, которые самолет будет испытывать во время полета и маневров, и проверяют, соответствует ли требованиям структурная целостность изделия», — отмечает китайский военный эксперт Сун Чжунпин.

По его мнению, истребитель «претерпел много изменений за последние годы, и новая версия FC-31, основанная на результатах предыдущих испытаний и модификаций, может вскоре совершить испытательный полет». Предполагается, что FC-31 будет хорошим кандидатом для несения службы на китайских авианосцах.

Норвегия

Первый Poseidon ВВС Норвегии

Появилось видео выкатки первого противолодочного самолета Boeing P-8A Poseidon для Королевских ВВС Норвегии.

Этот самолет станет первым из пяти заказанных Норвегией P-8A, которые призваны заменить устаревшие Lockheed P-3 Orion. Он уже несет на себе знаки отличия 333-й эскадрильи ВВС Норвегии.

Пакистан

Истребители J-10C для ВВС Пакистана

До конца года ВВС Пакистана получат 36 истребителей J-10C, которые разрабатывает и производит китайская авиастроительная компания Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG).

Об этом сообщил институт стратегических и международных исследований при президенте Пакистана на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Польша

Четыре турецких F-16 присоединятся к миссии НАТО Air Policing

Четыре истребителя F-16 ВВС Турции приземлились на польской авиабазе Мальборк 6 июля, чтобы присоединиться к миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе.

Подразделение ВВС Турции из 80 человек будет обслуживать самолеты в Мальборке до середины сентября.

ВВС Турции уже во второй раз предоставляют самолеты для этой миссии. Помимо Турции в патрулировании примут участие ВВС Испании и ВВС Италии. Миссия Air Policing НАТО в первую очередь направлена на защиту воздушного пространства над странами Балтийского региона.

Россия

Россия отправила Бе-200 ВМФ в Турцию для помощи в тушении пожаров

По указанию президента России министром обороны РФ Сергеем Шойгу для помощи Турции в тушении пожаров направлен самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России.

Самолет вылетел с аэродрома Крымск и совершил перелет на аэродром временного базирования Адана в Турции.

Сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 прибыли на Чукотку

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь (Чукотка) в рамках летно-тактических учений дальней авиации.

Экипажи преодолели около 7 тыс. км за семь часов без дополнительных посадок.

«Перелет из пункта дислокации на Чукотку прошел штатно. Никаких замечаний не было. Задачи, которые стояли перед экипажами на этот перелет, выполнены. Перелет на аэродром Анадырь экипажей Ту-160 — это один из эпизодов плановых летно-тактических учений с авиационными частями дальней авиации», — сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

В учениях задействованы самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ил-78. Летчики отрабатывают задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения наземных целей и другие задачи.

«Протон-ПМ» изготовит комплектующие для вертолетного двигателя ВК-2500

АО «Протон-ПМ» заключило договор с АО «Редуктор-ПМ» на изготовление деталей и сборочных единиц (ДСЕ) I и II опоры двигателя ВК-2500. Договор рассчитан на период 2021-2023 годов. В рамках контракта предприятие освоит производство 11 наименований ДСЕ опор двигателя. Начало поставок запланировано на ноябрь 2021 года.

Двигатель ВК-2500 предназначен для российских вертолетов марок «Ми» и «Ка». Разработчиком и серийным изготовителем выступает «ОДК-Климов».

США

Новое изображение бомбардировщика B-21 Raider

ВВС США опубликовали новый рендер того, как может или будет выглядеть будущий стратегический бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider.

Также озвучена цена за единицу — она будет составлять 639 млн долларов за один бомбардировщик. Это почти на 100 млн долларов больше суммы, названной в прошлом году.

«B-21 Raider будет бомбардировщиком-невидимкой, способным доставлять как обычные, так и ядерные боеприпасы. B-21 составит основу стратегической авиации ВВС США, которая будет состоять из B-21 и B-52», — говорится в сообщении командования ВВС.

Филиппины

Катастрофа С-130 на Филиппинах

Военно-транспортный самолет Lockheed C-130H ВВС Филиппин 4 июля потерпел катастрофу при приземлении на аэродроме в городе Холо.

Самолет перевозил военных из Кагаян-де-Оро. Погибло не менее 29 человек, еще 50 госпитализированы, а 17 числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что самолет не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу аэропорта Холо и упал в районе деревни Бангкал.

Данный борт 1988 года постройки в январе был получен Филиппинами от ВВС США в рамках военной помощи.

Финляндия

Финляндия получила предложение стать партнером программы Eurofighter

Представители BAE Systems предложили Финляндии статус партнера в программе Eurofighter в рамках заявки консорциума на поставку истребителей HX.

Если страна согласится, она станет полноправным партнером наравне с Великобританией, Германией, Испанией и Италией.

BAE Systems заявила, что в этом случае Хельсинки получит право на окончательную сборку и тестирование систем по пакету услуг ТОиР и капитальному ремонту.

Это самый полный пакет услуг по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту, который когда-либо предлагала BAE.

Франция

Франция выходит из проекта европейского морского патрульного самолета

Франко-германская программа морского патрульного самолета MAWS находится под угрозой закрытия. Как стало известно, Париж крайне недоволен решением ФРГ о закупке пяти самолетов Boeing P-8A Poseidon и в ближайшее время объявит о завершении своего участия в программе.

Французская сторона рассматривает возможность сконцентрироваться на разработке собственного морского патрульного самолета на базе бизнес-джета Dassault Falcon 10X.

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