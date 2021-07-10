Рецидивисты среди пенсионеров: потерявшуюся в лесу нижегородку нашли через шесть дней

Нижний Новгород, 10 июля. В Нижегородской области нашли шесть дней назад пропавшую пенсионерку. Родственников, поисковиков и полицию 81-летняя женщина тревожит второй год подряд.

Пенсионерка отправилась в лес за можжевельником и не смогла найти обратную дорогу. Благо, с ней был мобильный телефон, по которому дозвонилась до сына. Мужчина, в свою очередь, обратился к правоохранителям и поисковикам.

«Мы ее по телефону ориентировали, говорили, что ей лучше ждать нас на месте. Но она была уверена, что идет правильно, шла дальше, пока совсем не потеряла силы и не упала. Благодаря взаимодействию с полицией, нам удалось уточнить примерное местоположение женщины», — рассказал в беседе с ФАН руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер НН» Сергей Шухрин.

В зоне поиска добровольцы обнаружили медведя. Это наводило на мысль о том, что потерявшаяся нижегородка могла стать жертвой лесного зверя. К счастью, обессилевшая пожилая травница все же была найдена живой.

«Женщина была сильно обезвожена. Но несмотря на это, когда ее несли, она пела песни. В прошлом году она терялась примерно в это же время. Тогда она ходила в лес уже за грибами и была найдена намного быстрее», — поделился волонтер.

Пенсионеров, которые уходят в лес и теряются по несколько раз, поисковики называют «рецидивистами». Нередки и случаи, когда пропавшие грибники намеренно избегают встречи со своими спасителями.

Ранее ФАН писал, что пропавший 63-летний житель Нижегородской области пять дней пролежал под палящим солнцем. Прибывшие медики поставили предварительный диагноз «инсульт».