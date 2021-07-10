Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 17:30
17:30
Экономика
Аналитики рассказали о прибыли петербургских бизнесменов на Евро-2020
17:28
Происшествия
Девять человек находились на борту опрокинувшейся лодки на Дудергофском канале
17:28
Происшествия
Полиция начала проверку по факту столкновения лодки со стеной в Петербурге
17:28
Общество
Американец объяснил разницу между домашними посиделками в России и США
17:26
Общество
Российские водители массово жалуются на новую ловушку от ГИБДД
17:25
Евро 2020
Черчесов раскрыл подробности ухода с поста тренера сборной России
17:19
Происшествия
Экстренные службы продолжают осматривать место крушения самолета на Камчатке
17:16
Спорт
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о приглашении в сборную России
17:12
Общество
Американец рассказал, чему научился у русских при выборе заведений общепита
17:11
Экономика
«Цифровая диктатура» Народного банка Китая спровоцировала падение биткоина
Все новости

Рецидивисты среди пенсионеров: потерявшуюся в лесу нижегородку нашли через шесть дней
Общество
Рецидивисты среди пенсионеров: потерявшуюся в лесу нижегородку нашли через шесть дней
vk.com  /  ПСО «Волонтер НН»

Нижний Новгород, 10 июля. В Нижегородской области нашли шесть дней назад пропавшую пенсионерку. Родственников, поисковиков и полицию 81-летняя женщина тревожит второй год подряд.

Пенсионерка отправилась в лес за можжевельником и не смогла найти обратную дорогу. Благо, с ней был мобильный телефон, по которому дозвонилась до сына. Мужчина, в свою очередь, обратился к правоохранителям и поисковикам.

«Мы ее по телефону ориентировали, говорили, что ей лучше ждать нас на месте. Но она была уверена, что идет правильно, шла дальше, пока совсем не потеряла силы и не упала. Благодаря взаимодействию с полицией, нам удалось уточнить примерное местоположение женщины», — рассказал в беседе с ФАН руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер НН» Сергей Шухрин.

В зоне поиска добровольцы обнаружили медведя. Это наводило на мысль о том, что потерявшаяся нижегородка могла стать жертвой лесного зверя. К счастью, обессилевшая пожилая травница все же была найдена живой.

«Женщина была сильно обезвожена. Но несмотря на это, когда ее несли, она пела песни. В прошлом году она терялась примерно в это же время. Тогда она ходила в лес уже за грибами и была найдена намного быстрее», — поделился волонтер.

Пенсионеров, которые уходят в лес и теряются по несколько раз, поисковики называют «рецидивистами». Нередки и случаи, когда пропавшие грибники намеренно избегают встречи со своими спасителями.

Ранее ФАН писал, что пропавший 63-летний житель Нижегородской области пять дней пролежал под палящим солнцем. Прибывшие медики поставили предварительный диагноз «инсульт».

Вернуться назад

россия нижегородская область поиск пропавших
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru