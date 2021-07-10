Движение на всех пострадавших от ливня горных дорогах в Дагестане восстановят сегодня

Махачкала, 10 июля. Прерванное после сильного ливня движение автотранспорта на дороге в Унцукульском районе Дагестана восстановлено. Участки автодорог в оставшихся четырех пострадавших районах планируется открыть в субботу, сообщили ФАН в республиканском минтрансе.

«Движение по автодороге Буйнакск — Гимры — Чирката через «Ахульго» открыто. Возобновить движение на остальных должны сегодня», — заявили в пресс-службе ведомства.

Дороги республиканского и местного значения в Дагестане были повреждены 7 июля в результате ливневого дождя. В частности, из-за селевых наносов и размывов пострадало дорожное полотно в Унцукульском, Гумбетовском, Тляратинском, Рутульском и Цумадинском районах.

Для движения были закрыты участки шести дорог: Буйнакск — Гимры — Чирката, Тлярата — Камилюх, Сагри — Кунзах, Рутул — Лучек — Джиных, Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост, Муни — Агвали. Аварийно-восстановительные работы на них проводятся с утра 8 июля с участием более 20 единиц спецтехники.

Ранее ФАН сообщал, что на Махачкалу обрушился сильный ливень с ветром. За короткое время выпало большое количество осадков в виде дождя, что привело к подтоплению ряда улиц и отключениям на энергообъектах.