Россиянам раскрыли основные «схемы» банков с кредитами

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pixabay.com

Москва, 10 июля. Несмотря на общее снижение ставок по займам, банковские организации изыскивают способы, как заработать на кредите больше.

Уровень деловой активности в России восстанавливается. Вместе с этим растут потребности рядовых граждан и предпринимателей в средствах. Банки, с одной стороны, наращивают объемы выдаваемых кредитов, а с другой — манипулируют ставками. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Центробанк России приводит данные, согласно которым в среднем ставка по кредиту достигла 13,73% (сроком на один год). Если житель страны берет займ больше, чем на год, то ставка для него равняется в среднем 10,45%.

Финансист Василий Колташов убежден, что часто банки скрывают настоящий процент по кредиту, активно рекламируя заниженную ставку, но фактически устанавливая гораздо больший процент дополнительным соглашением. Так, по договору ставка может быть одна, но банк предлагает подписать допсоглашение к нему, которое де-факто отменяет действие первого и может вводить как лишние комиссии, так и повышенные ставки.

Россиянам посоветовали создать определенную «подушку безопасности», чтобы иметь возможность вовремя гасить платежи по ипотеке в случае непредвиденных финансовых осложнений.

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