В Росрыболовстве оценили доход бюджета от квот на морепродукты

Москва, 10 июля. Новые аукционы на продажу квот по вылову крабов и других морепродуктов могут принести в российский бюджет около 200 млрд рублей, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Закон, вводящий квоты на вылов крабов в инвестиционных целях, приняли в мае 2019 года. В целом на инвестиционные квоты на добычу крабов выделяют 50% от общего допустимого улова. Сами доли квот распределяются по результатам аукционов и закрепляются за временными владельцами сроком на 15 лет.

Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о проведении второго этапа «крабовых аукционов», отметил Шестаков. Росрыболовство также обсуждает проведение аукционов на продажу инвестквот на добычу ценных морепродуктов.

Объем добычи красной икры в России будет достаточным для обеспечения потребностей россиян, заявлял ранее Шестаков. В общей сложности удастся добыть 465 тыс. тонн лососевых, чтобы покрыть внутренний рынок.