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Украинского десантника унесло ветром во время учений Sea Breeze-2021 в Черном море

  /   Обновлено: 10 июля 2021 15:57
Армия
Украинского десантника унесло ветром во время учений Sea Breeze-2021 в Черном море
pixabay.com/PD

Киев, 10 июля. Парашютиста унесло ветром в открытое море на учениях НАТО Sea Breeze в Черноморском регионе во время выполнения упражнений по десантированию.

Украинская морская охрана сообщила, что военнослужащего спасли. По имеющейся информации, инцидент произошел во время отработки одного из эпизодов учений.

«Порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от острова, и он был вынужден спуститься среди моря», — сказано в сообщении.

На его поиски отправился катер береговой охраны, который тщательно обследовал участок открытого моря вблизи острова Змеиный, где и был обнаружен парашютист. Мужчину передали медикам. Сам десантник заявил, что чувствует себя нормально.

Отметим, что многонациональные учения НАТО с участием Украины проходили в Черном море с 28 июня по 10 июля, в них были задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля.

Ранее сообщалось, что военные корабли иностранных государств после Sea Breeze не собираются покидать акваторию Черного моря. Они пробудут там некоторое время, после чего отправятся на учения в Болгарию, передает сайт 360tv.ru.

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нато учения парашютист sea breeze
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