Новак Джокович поделился эмоциями от победы в полуфинале Уимблдона

Лондон, 10 июля. В финале турнира Большого шлема — Уимблдона — сербский теннисист Новак Джокович встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свой выход в финал Уимблдонского турнира, в полуфинале серб был сильнее представителя Канады Дениса Шаповалова.

«Не думаю, что счет отображает ход матча. В первом сете он, скорее всего, играл лучше. Во втором сете у него были шансы. Он заслуживает аплодисментов», — обратил внимание Джокович.

По его словам, у Шаповалова большие перспективы в будущем, поскольку он хороший теннисист. Джокович также напомнил, что Уимблдонский турнир для него является особенным.

«Для меня впереди лишь один матч, который я должен выиграть», — передает слова серба ATP Tour.

В середине июня текущего года Джокович стал победителем турнира «Ролан Гаррос», обыграв в пяти сетах финала грека Стефаноса Циципаса.