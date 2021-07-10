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Алсу решила вернуть длинные волосы вслед за Бузовой
Общество
Алсу решила вернуть длинные волосы вслед за Бузовой
instagram.com  /  @alsou_a

Москва, 10 июля. Певица Алсу недавно отметила свой 38-й день рождения. Девушка сосем не выглядит на свой возраст, а для поклонников брюнетка всегда была иконой стиля. Девушка при этом выглядит всегда элегантно.

Это подтвердили и фанаты певицы, прокомментировав архивную фотографию, которую певица выложила на днях.

Недавно артистка поделилась архивными фото. 

«Что я нашла! Фотосессия 20-летней давности», — подписала певица публикацию. 

Поклонники без труда узнали кумира, но и обратили внимание, что с годами Алсу стала выглядеть еще лучше. 

«Голосуем за или против возвращение длинных волос», — указала певица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В комментариях, звездные коллеги оживились и поддержали певицу. Среди них отметились певицы Зара и Слава, модель Анастасия Решетова и многие другие.  

«Красивая!» — заверила Зара. «Шикарная красивая Алсу», «Очень идут длинные волосы», «Только за!“ Всеми руками! Безусловно, такой красотке любая прическа к лицу, но обожаю, когда у тебя длинные волосы», «Красотулечка!!! А если серьезно, то все к лицу. Как тебе гармоничнее, пусть так и будет», — написали звезды и поклонники. 

Ранее сообщалось, что певицу подозревают в четвертой беременности.  

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