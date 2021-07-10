Алсу решила вернуть длинные волосы вслед за Бузовой

Москва, 10 июля. Певица Алсу недавно отметила свой 38-й день рождения. Девушка сосем не выглядит на свой возраст, а для поклонников брюнетка всегда была иконой стиля. Девушка при этом выглядит всегда элегантно.
Это подтвердили и фанаты певицы, прокомментировав архивную фотографию, которую певица выложила на днях.
Недавно артистка поделилась архивными фото.
«Что я нашла! Фотосессия 20-летней давности», — подписала певица публикацию.
Поклонники без труда узнали кумира, но и обратили внимание, что с годами Алсу стала выглядеть еще лучше.
«Голосуем за или против возвращение длинных волос», — указала певица.
В комментариях, звездные коллеги оживились и поддержали певицу. Среди них отметились певицы Зара и Слава, модель Анастасия Решетова и многие другие.
«Красивая!» — заверила Зара. «Шикарная красивая Алсу», «Очень идут длинные волосы», «Только за!“ Всеми руками! Безусловно, такой красотке любая прическа к лицу, но обожаю, когда у тебя длинные волосы», «Красотулечка!!! А если серьезно, то все к лицу. Как тебе гармоничнее, пусть так и будет», — написали звезды и поклонники.
Ранее сообщалось, что певицу подозревают в четвертой беременности.