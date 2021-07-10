Алсу решила вернуть длинные волосы вслед за Бузовой

Москва, 10 июля. Певица Алсу недавно отметила свой 38-й день рождения. Девушка сосем не выглядит на свой возраст, а для поклонников брюнетка всегда была иконой стиля. Девушка при этом выглядит всегда элегантно.

Это подтвердили и фанаты певицы, прокомментировав архивную фотографию, которую певица выложила на днях.

Недавно артистка поделилась архивными фото.

«Что я нашла! Фотосессия 20-летней давности», — подписала певица публикацию.

Поклонники без труда узнали кумира, но и обратили внимание, что с годами Алсу стала выглядеть еще лучше.