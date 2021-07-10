Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 16:06
16:04
Происшествия
В МЧС сообщили о ликвидации 19 очагов природных пожаров в Якутии
16:04
Происшествия
Более десяти машин столкнулись в Краснодарском крае из-за пожара
16:03
Общество
ФБК провалил сбор средств в криптовалюте на «Умное голосование»
16:00
Общество
«Работайте, братья!»: Патриоты России поддержали силовиков в ответ на нытье ВВС
16:00
Видео
Запашный назвал единственный способ, как уберечься от трагедий на спортивных соревнованиях
15:58
Общество
Барашек Шон появился у валлийских овец в Ленинградском зоопарке
15:57
Экономика
Россиянам раскрыли основные «схемы» банков с кредитами
15:56
Экономика
В Росрыболовстве оценили доход бюджета от квот на морепродукты
15:54
Армия
Украинского десантника унесло ветром во время учений Sea Breeze-2021 в Черном море
15:51
Спорт
Новак Джокович поделился эмоциями от победы в полуфинале Уимблдона
Все новости

Танковая дивизия ЗВО отработала подводное вождение в Подмосковье
Армия
Танковая дивизия ЗВО отработала подводное вождение в Подмосковье
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 10 июля. Экипажи Т-80У Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО были задействованы в учениях по форсированию водных преград.

Маневры состоялись полигоне Головеньки в Подмосковье, где к тренировкам были привлечены более 150 экипажей. Отработка подводного вождения прошла на вододроме глубиной до пяти метров и шириной свыше 100 метров, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В условиях плохой видимости военнослужащим пришлось управлять боевой машиной без переключения передач, ориентируясь по приборам. Для осуществления подводного вождения танкисты прошли курс по легководолазной подготовке.

Ранее стало известно, что десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ отработали прыжки с парашютами. Сайт 360tv.ru сообщил о боевых стрельбах Черноморского флота РФ в Симферополе. Тренировки прошли на фоне учений Sea Breeze около Крымского полуострова.

Вернуться назад

зво военные учения танки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru