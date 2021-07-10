Танковая дивизия ЗВО отработала подводное вождение в Подмосковье

Москва, 10 июля. Экипажи Т-80У Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО были задействованы в учениях по форсированию водных преград.

Маневры состоялись полигоне Головеньки в Подмосковье, где к тренировкам были привлечены более 150 экипажей. Отработка подводного вождения прошла на вододроме глубиной до пяти метров и шириной свыше 100 метров, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В условиях плохой видимости военнослужащим пришлось управлять боевой машиной без переключения передач, ориентируясь по приборам. Для осуществления подводного вождения танкисты прошли курс по легководолазной подготовке.

Ранее стало известно, что десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ отработали прыжки с парашютами. Сайт 360tv.ru сообщил о боевых стрельбах Черноморского флота РФ в Симферополе. Тренировки прошли на фоне учений Sea Breeze около Крымского полуострова.