Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о вернувшихся проблемах со здоровьем

Москва, 10 июля. Известная телеведущая Татьяна Лазарева откровенно рассказала о своей тяжелой болезни. Звезда отметила, что после длительной ремиссии ее состояние вновь ухудшилось.

Более семи лет назад телезвезде поставили неутешительный диагноз — «язвенный колит». За долгое время артистка научилась жить с болезнью, а последние годы и вовсе была в состоянии ремиссии. Но из-за неправильного образа жизни боли обострились.

«Моя ремиссия длилась год, в какой-то момент все обострилось. Когда у меня все налаживается, я перестаю принимать поддерживающую терапию и забиваю на это все. Буквально недавно у меня началось обострение, я стала быстро принимать необходимое лекарство», — рассказала Лазарева в шоу на YouTube-шоу Lazarevatut.

Однако так просто обострение не проходит. Для того чтобы вновь выйти в состояние ремиссии, артистке нужно лечиться и придерживаться правильного образа жизни. Ведущая призналась, что сама виновата в своем состоянии, поскольку всякий раз после улучшений она отказывается от правильного питания и возвращается к привычному режиму.