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Канцлер Австрии и его девушка осенью впервые станут родителями
Политика
Канцлер Австрии и его девушка осенью впервые станут родителями
Пресс-служба МИД РФ

Вена, 10 июля. Канцлер Австрии Себастьян Курц признался, что в 2021 году впервые станет отцом.

Политик написал в Facebook, что они вместе со своей девушкой Сюзанной Тир ожидают первенца.

«Мы очень рады и благодарны за то, что нас скоро будет трое. Нас ждет прекрасная совместная задача, которой мы с предвкушением ждем», — указал Курц.

Австрийский канцлер также попросил подписчиков отнестись с пониманием к тому, то он со своей спутницей продолжит и дальше держать личную жизнь в тайне. К посту Курц прикрепил фотографию с Тир. Пресс-служба политического деятеля уточнила, что ребенок родится ориентировочно в конце ноября или начале декабря. Пол будущего малыша пока неизвестен.

Ранее Курц заявил, что Австрия присоединяется к Франции и Германии в приглашении президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран — членов ЕС. Он напомнил, что такой формат переговоров не новый, и история уже знает подобные прецеденты.

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австрия курц отцовство
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