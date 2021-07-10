Хоккеист Григоренко рассказал, почему россияне проиграли канадцам на ЧМ

Москва, 10 июля. Российский хоккеист Михаил Григоренко считает, что сборная России в 1/4 финала ЧМ-2021 по хоккею не до конца справилась с давлением канадцев.

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по хоккею Михаил Григоренко рассказал о причинах поражения в четвертьфинале чемпионата мира от канадских соперников (1:2 ОТ).

«Матч вышел тяжелым, но в какой-то момент мы начали играть осторожно. Особенно после второго периода, когда уже повели в счете. Дали Канаде слишком много свободного пространства», — передает слова хоккеиста издание «Спорт-Экспресс».

По его словам, сборная не сумела справиться ментально: не поборола давление и боялась допустить ошибку. Григоренко напомнил, что российские хоккеисты провели хорошие игры до встречи с Канадой.

Первенство мира по хоккею проходило в Латвии с 21 мая по 6 июня. Чемпионом в 27-й раз в истории стала национальная команда Канады, подопечные Валерия Брагина уступили в овертайме четвертьфинала и завершили выступление на турнире. В рейтинге сборных на ЧМ по хоккею российская команда заняла третье место.