Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 02:39
02:34
Армия
Reuters сообщил об обстреле американских военных на востоке Сирии
02:30
Общество
Юрист перечислил вероятные причины отказа в выплате маткапитала
02:30
Общество
Косметолог назвала эффективные способы быстро избавиться от прыщей
02:29
Спорт
Лионель Месси продолжит выступать за «Барселону»
02:11
Общество
Минтруд указал, кому из беременных полагается выплата по старому пособию
02:00
Весь мир
Бывший депутат Рады заявил, что открытый Киевом ящик Пандоры уничтожит Украину
01:42
Общество
Историк Буранов указал на ключевой фактор победы СССР в войне с Германией
01:33
Общество
Россиян предупредили о самых популярных схемах мошенничества с недвижимостью
01:32
Общество
Недвижимость за последний квартал подешевела всего в одном городе России
01:29
Общество
Вильфанд предупредил о солнечной радиации в Москве на следующей неделе
Все новости

Бывший депутат Рады заявил, что открытый Киевом ящик Пандоры уничтожит Украину
Весь мир
Бывший депутат Рады заявил, что открытый Киевом ящик Пандоры уничтожит Украину
Федеральное агентство новостей  / 

Правительство Украины рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан, проживающих в Крыму, основной из них — депортация. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников. Он уточнил, что речь идет о тех, кто переехал на полуостров после 2014 года.

«Идет ассимиляция и вытеснение местного населения, и это — военное преступление <…> Сегодня там (в Крыму. — Прим. ФАН) уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России», — заявил украинский политик.

По его словам, если проживающие сегодня на территории полуострова люди попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то их Украина планирует насильно выселить. Вице-премьер рассказал, что в украинском правительстве есть несколько точек зрения по этому вопросу, но себя он назвал сторонником процедуры «выдворения».

«Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они находятся незаконно на той территории», — считает Резников.

Бывший депутат Рады заявил, что открытый Киевом ящик Пандоры уничтожит Украину
facebook.com  / Олексій Резніков

Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось поговорить с бывшим народным депутатом Верховной рады, украинским политиком Алексеем Журавко. Он отметил, что даст комментарий, даже несмотря на то, что находится в больнице. По его словам, сегодня Киеву нужно мечтать не о Крыме, а сделать так, чтобы украинцы прекратили массово эмигрировать.

«Такими заявлениями киевские власти, наоборот, все дальше и дальше отдаляют Крым от Украины и вызывают у жителей полуострова рвотный рефлекс. Никогда они его не вернут, и тем более никто никуда 500 тысяч человек не выселит. Думаю, что сегодня Киев должен думать о том, как бы не потерять остальные части Украины после того, что они натворили — героизация нацизма, экономический упадок, голод и так далее. В данный момент идет сумасшедший отток населения из Украины. Могу сказать о том, что я сегодня наблюдаю — украинцы в основном выезжают на ПМЖ в Россию», — сказал собеседник ФАН.

Бывший депутат Рады заявил, что открытый Киевом ящик Пандоры уничтожит Украину
facebook.com  / avzhuravko

По словам политика, ящик Пандоры уже открыт. Журавко отметил, что Украина мечтами о Крыме обрекла себя на уничтожение и еще дальше отдалила от себя полуостров.

«Не видать Киеву Крыма как собственных ушей. Это уже понятно. Потуги Киева — лишь вопли девочки на мосту. Все это, конечно, закончится для Украины очень плохо. С одной стороны, это печально, а с другой — хочется сказать, что вы еще получите за все свои незаконные действия «ответочку». Киевские власти открыли ящик Пандоры, еще больше раскалывая Украину и отдаляя от себя Крым», — резюмировал Алексей Журавко.

Профильный комитет Верховной рады Украины поддержал инициативу премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о внесении очередных земельных изменений в Налоговый кодекс страны.Скоро украинских фермеров заставят платить за собственные огороды.

Вернуться назад

украина крым журавко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru