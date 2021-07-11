Бывший депутат Рады заявил, что открытый Киевом ящик Пандоры уничтожит Украину

Правительство Украины рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан, проживающих в Крыму, основной из них — депортация. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников. Он уточнил, что речь идет о тех, кто переехал на полуостров после 2014 года.

«Идет ассимиляция и вытеснение местного населения, и это — военное преступление <…> Сегодня там (в Крыму. — Прим. ФАН) уже минимум 500 тысяч человек, которые приехали из России», — заявил украинский политик.

По его словам, если проживающие сегодня на территории полуострова люди попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, то их Украина планирует насильно выселить. Вице-премьер рассказал, что в украинском правительстве есть несколько точек зрения по этому вопросу, но себя он назвал сторонником процедуры «выдворения».

«Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они находятся незаконно на той территории», — считает Резников.

facebook.com / Олексій Резніков

Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось поговорить с бывшим народным депутатом Верховной рады, украинским политиком Алексеем Журавко. Он отметил, что даст комментарий, даже несмотря на то, что находится в больнице. По его словам, сегодня Киеву нужно мечтать не о Крыме, а сделать так, чтобы украинцы прекратили массово эмигрировать.

«Такими заявлениями киевские власти, наоборот, все дальше и дальше отдаляют Крым от Украины и вызывают у жителей полуострова рвотный рефлекс. Никогда они его не вернут, и тем более никто никуда 500 тысяч человек не выселит. Думаю, что сегодня Киев должен думать о том, как бы не потерять остальные части Украины после того, что они натворили — героизация нацизма, экономический упадок, голод и так далее. В данный момент идет сумасшедший отток населения из Украины. Могу сказать о том, что я сегодня наблюдаю — украинцы в основном выезжают на ПМЖ в Россию», — сказал собеседник ФАН.

facebook.com / avzhuravko

По словам политика, ящик Пандоры уже открыт. Журавко отметил, что Украина мечтами о Крыме обрекла себя на уничтожение и еще дальше отдалила от себя полуостров.

«Не видать Киеву Крыма как собственных ушей. Это уже понятно. Потуги Киева — лишь вопли девочки на мосту. Все это, конечно, закончится для Украины очень плохо. С одной стороны, это печально, а с другой — хочется сказать, что вы еще получите за все свои незаконные действия «ответочку». Киевские власти открыли ящик Пандоры, еще больше раскалывая Украину и отдаляя от себя Крым», — резюмировал Алексей Журавко.

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