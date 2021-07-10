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Минэнерго Азербайджана заявило о выполнении обязательств ОПЕК+ в июне
Экономика
Минэнерго Азербайджана заявило о выполнении обязательств ОПЕК+ в июне
pixabay.com  /  PD

Баку, 10 июля. Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ по итогам июня, сообщило министерство энергетики республики.

Согласно сообщению, в прошлом месяце суточный объем добычи нефти составил 610 тысяч баррелей. Именно столько сырья должен был добыть Азербайджан по условиям сделки, отметило министерство.

Страны ОПЕК+ весной 2020 года договорились сократить общую добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Целью соглашения была стабилизация рынка на фоне резко упавшего спроса из-за пандемии. По мере нормализации ситуации ограничения ослаблялись. На июль 2021 года участники сделки ограничивают производство на 5,76 млн баррелей в сутки.

Министры стран ОПЕК+ ранее так и не смогли согласовать дальнейшую квоту по нефтедобыче. В связи с этим котировки черного золота начали активно расти, преодолевая максимумы последних лет.

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нефть азербайджан ОПЕК+
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