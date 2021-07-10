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Саудовские власти освободили чиновника, арестованного за твит об умершем правозащитнике
Весь мир
Саудовские власти освободили чиновника, арестованного за твит об умершем правозащитнике
wikipedia.org  /  Mohamod Fasil / CC2

Эр-Рияд, 10 июля. Власти Саудовской Аравии освободили бывшего заместителя министра финансов страны Абдель Азиза Аль Духейля, арестованного за выражение соболезнований из-за смерти известного правозащитника.

Он попал за решетку в апреле 2020 года вместе с двумя другими общественными деятелями — журналистом Аклем Аль Бахили и активистом Султаном Аль Аджми. Все трое публично оплакивали смерть критика Абдаллы Аль Хамида, который в 2012 году был осужден на 11 лет тюремного заключения и умер от инсульта, находясь под стражей.

«Доктор Аль Хамид, человек, который был предан своей стране, ценностям, морали и подлинному патриотизму, вознесся к своему Господу, но не оставил сердца верующих своей родины, давая им советы без страха и не преследуя личные интересы. Да помилует Вас Бог», — написал Аль Духейль тогда в Twitter.

Саудовская правозащитная группа ALQST приветствовала его освобождение и призвала власти страны «отпустить всех узников совести».

С похожим заявлением выступила организация The Freedom Initiative, которая специализируется на отстаивании интересов политических заключенных на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ее представители назвали тюремное заключение политика «годом неправомерного содержания под стражей».

Арест за инакомыслие

Абдалла Аль Хамид был сооснователем «Саудовской ассоциации гражданских и политических прав» (ACPRA) и несколько раз отбывал заключение за идеи о введении конституционной монархии, демонстрации инакомыслия и критику в адрес властей королевства.

В 2012 году он был осужден на 11 лет тюрьмы по обвинениям в «распространении хаоса, нарушении общественного порядка, попытках препятствовать развитию страны и очернении духовных лиц». Суд также постановил закрыть созданную им правозащитную организацию и конфисковать ее фонды. Помимо этого, был арестован его адвокат, опубликовавший информацию об условиях содержания заключенного.

Аль Хамид скончался 24 апреля 2020 года в реанимации после перенесенного инсульта, все еще находясь под стражей.

Убийство Хашогги

Саудовская Аравия неоднократно подвергалась критике со стороны международного сообщества и правозащитных организаций за регулярные нарушения прав человека и подавление свободы слова. Наиболее громким делом стала гибель журналиста и критика Джамаля Хашогги.

Он был похищен спецслужбами на территории саудовского посольства в Стамбуле и убит, после чего его тело расчленили и растворили в кислоте. В ходе разбирательств наследный принц королевства Мухаммад бин Салман Аль Сауд признал причастность ряда лиц из руководства страны к этому преступлению. Пятерых обвиняемых в убийстве приговорили к казни, еще 11 человек были арестованы.

Похищение беглых принцев

Также саудовское руководство осуждают за похищение троих наследных принцев-диссидентов, критиковавших усиление репрессий в отношении инакомыслящих и призывавших к свержению главы государства.

Принц Турки бин Бандар, отвечавший за охрану королевской семьи, был арестован в 2012 году после конфликта из-за наследства. После переезда в Париж он начал призывать к реформам в Саудовской Аравии, однако спустя некоторое время исчез. По сообщению СМИ Марокко, при посещении этой страны он был задержан и передан саудовским властям.

Принц Султан бин Турки был дважды похищен спецслужбами королевства. В 2003 году его схватили в Женеве и частным самолетом доставили на родину, но в 2010 разрешили поехать в Бостон для лечения. Оттуда он подал иск в швейцарский суд, благодаря чему стали известны подробности первого похищения. В 2016 году он согласился отправиться в Каир к отцу на самолете, предоставленном саудовским консульством, который вместо Египта прибыл в Эр-Рияд, где принц был взят под вооруженную охрану.

Принц Сауд бин Сейф Аль Наср призывал привлечь к ответственности ряд саудовских чиновников и поддерживал идеи о свержении короля. По сообщениям другого принца-диссидента Халеда бин Фархана, ему предложили бизнес-встречу с инвесторами в Милане, однако прибывший самолет также доставил его в Саудовскую Аравию.

После задержаний судьба принцев остается неизвестной.

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