Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 16:05
16:04
Происшествия
В МЧС сообщили о ликвидации 19 очагов природных пожаров в Якутии
16:04
Происшествия
Более десяти машин столкнулись в Краснодарском крае из-за пожара
16:03
Общество
ФБК провалил сбор средств в криптовалюте на «Умное голосование»
16:00
Общество
«Работайте, братья!»: Патриоты России поддержали силовиков в ответ на нытье ВВС
16:00
Видео
Запашный назвал единственный способ, как уберечься от трагедий на спортивных соревнованиях
15:58
Общество
Барашек Шон появился у валлийских овец в Ленинградском зоопарке
15:57
Экономика
Россиянам раскрыли основные «схемы» банков с кредитами
15:56
Экономика
В Росрыболовстве оценили доход бюджета от квот на морепродукты
15:54
Армия
Украинского десантника унесло ветром во время учений Sea Breeze-2021 в Черном море
15:51
Спорт
Новак Джокович поделился эмоциями от победы в полуфинале Уимблдона
Все новости

В Ленобласти продолжается ревакцинация военнослужащих ЗВО от коронавируса

  /   Обновлено: 10 июля 2021 15:34
Армия
В Ленобласти продолжается ревакцинация военнослужащих ЗВО от коронавируса
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 10 июля. Военные медики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) продолжают ревакцинацию среди военнослужащих от коронавируса в Ленобласти.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что ревакцинация проводится в соответствии с распоряжением министра обороны РФ Сергея Шойгу. Так, с 1 июля текущего года в военно-медицинских организациях оборонного ведомства повторную прививку от COVID-19 делают военнослужащим, членам их семей, а также гражданскому персоналу военных баз.

Вакцинация осуществляется на основании письменного согласия солдат и офицеров. В первую очередь прививку получают медицинские работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Ранее сообщалось, что ревакцинация от COVID-19 необходима для повышения защиты перед новыми мутациями вируса. Спустя шесть и более месяцев после первой прививки все граждане должны проходить повторную вакцинацию, пишет сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

минобороны рф зво ревакцинация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru