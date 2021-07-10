В Ленобласти продолжается ревакцинация военнослужащих ЗВО от коронавируса

Санкт-Петербург, 10 июля. Военные медики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) продолжают ревакцинацию среди военнослужащих от коронавируса в Ленобласти.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что ревакцинация проводится в соответствии с распоряжением министра обороны РФ Сергея Шойгу. Так, с 1 июля текущего года в военно-медицинских организациях оборонного ведомства повторную прививку от COVID-19 делают военнослужащим, членам их семей, а также гражданскому персоналу военных баз.

Вакцинация осуществляется на основании письменного согласия солдат и офицеров. В первую очередь прививку получают медицинские работники, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Ранее сообщалось, что ревакцинация от COVID-19 необходима для повышения защиты перед новыми мутациями вируса. Спустя шесть и более месяцев после первой прививки все граждане должны проходить повторную вакцинацию, пишет сайт 360tv.ru.