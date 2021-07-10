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«Мы уже год общаемся»: адвокат Костюшкина раскрыл детали иска к Монеточке

  /   Обновлено: 10 июля 2021 15:49
Шоу-бизнес
«Мы уже год общаемся»: адвокат Костюшкина раскрыл детали иска к Монеточке
vk.com  /  Стас Костюшкин

Москва, 10 июля. Адвокат певца Стаса Костюшкина Роман Лалаян прокомментировал сообщения об иске музыканта к исполнительнице Монеточке (Елизавете Гырдымовой). Подробности узнали корреспонденты ФАН.

История противостояния двух артистов длится уже год. Все это время представители экс-солиста группы «Чай вдвоем» пытались найти компромисс, отправляли предложения, но столкнулись лишь с жесткими ответами.

«Мы год уже общаемся с менеджментом певицы, отправляли предложения, они к нам обращались, делали предложения по покупке совместного исполнения этого трека. Не договорились по цене, получали довольно жесткие ответы с предложением идти куда подальше. Примерно полтора месяца назад мы написали претензию, она осталась без ответа, без каких-либо переговоров. Человек намеренно нарушает права господина Костюшкина и в связи с этим мы обратились в суд», — рассказал юрист в интервью Федеральному агентству новостей.

«Мы уже год общаемся»: адвокат Костюшкина раскрыл детали иска к Монеточке
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Общая сумма иска составляет 900 тысяч рублей, при этом есть вероятность, что она вырастет. Представители Монеточки предлагали артисту символические 100 долларов. Лалаян отметил, что иск подан и первое заседание по делу пройдет уже в конце июля.

Стас Костюшкин обвиняет певицу Гырдымову в плагиате. Он и его юристы уверены, что артистка украла у него композицию «Женщина, я не танцую», переделав ее в хит «Мама, я не зигую».

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суд иск костюшкин монеточка
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