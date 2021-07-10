«Мы уже год общаемся»: адвокат Костюшкина раскрыл детали иска к Монеточке

Москва, 10 июля. Адвокат певца Стаса Костюшкина Роман Лалаян прокомментировал сообщения об иске музыканта к исполнительнице Монеточке (Елизавете Гырдымовой). Подробности узнали корреспонденты ФАН.

История противостояния двух артистов длится уже год. Все это время представители экс-солиста группы «Чай вдвоем» пытались найти компромисс, отправляли предложения, но столкнулись лишь с жесткими ответами.

«Мы год уже общаемся с менеджментом певицы, отправляли предложения, они к нам обращались, делали предложения по покупке совместного исполнения этого трека. Не договорились по цене, получали довольно жесткие ответы с предложением идти куда подальше. Примерно полтора месяца назад мы написали претензию, она осталась без ответа, без каких-либо переговоров. Человек намеренно нарушает права господина Костюшкина и в связи с этим мы обратились в суд», — рассказал юрист в интервью Федеральному агентству новостей.

Невские Новости / Варвара Мешавкина

Общая сумма иска составляет 900 тысяч рублей, при этом есть вероятность, что она вырастет. Представители Монеточки предлагали артисту символические 100 долларов. Лалаян отметил, что иск подан и первое заседание по делу пройдет уже в конце июля.

Стас Костюшкин обвиняет певицу Гырдымову в плагиате. Он и его юристы уверены, что артистка украла у него композицию «Женщина, я не танцую», переделав ее в хит «Мама, я не зигую».