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Онищенко отреагировал на поручение Голиковой обеспечить медпомощь бездомным
Общество
Онищенко отреагировал на поручение Голиковой обеспечить медпомощь бездомным
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 10 июля. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать меры помощи бездомным, в том числе по оказанию медицинской помощи. Почему вопрос об этом встал только сейчас, ведь люди без определенного места жительства являются, по сути, неучтенными разносчиками коронавирусной инфекции? Об этом ФАН спросил депутата, российского политика и врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко, ставшего гостем очередного заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд».

«Во-первых, бездомных не так, слава Богу, много, как их было. И даже эти несчастные люди, которые сидят зимой на теплотрассах, ничего не разносят. Вы их где-то видите в Питере? А они могут разнести инфекцию, только когда мы будем стоять с ними и общаться», — говорит депутат.

Онищенко отреагировал на поручение Голиковой обеспечить медпомощь бездомным
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Конечно, заразить здорового человека COVID-19 получится лишь при нарушении социальной дистанции, и большинство граждан эту самую дистанцию в отношении бездомных людей, конечно, не нарушают. А те же волонтеры, что взаимодействуют с бездомными, в обязательном порядке пользуются защитными средствами.

«А людей этих надо, конечно, защищать, независимо от коронавируса, — поддерживает решение вице-премьера Онищенко. — Но они — не главное. Сегодня главное — это социальная сфера, торговля, общественное питание. Вот тут есть это диссидентство. Причем они обязаны быть привитыми. Когда они шли на эту работу даже 30 лет назад, им говорили, что они будут на особом счету», — заключает политик.

Ранее Геннадий Онищенко объяснил, как нужно относиться к обязательной вакцинации в стране. Его удивляет такое несерьезное отношение граждан к своему здоровью, ведь прививка может не только защитить самого человека, но и спасти жизни многих других.

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онищенко голикова бездомные коронавирус
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