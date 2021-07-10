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Лунев прокомментировал свой переезд в Леверкузен
Спорт
Лунев прокомментировал свой переезд в Леверкузен
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Леверкузен, 10 июля. Голкипер сборной России Андрей Лунев признался, что был польщен, когда узнал об интересе к себе со стороны леверкузенского футбольного клуба «Байер».

«Фармацевты» 10 июля официально объявили о подписании двухлетнего контракта с бывшим вратарем «Зенита». Новоиспеченный голкипер «Байера» Андрей Лунев сообщил, что очень рад перейти в клуб с такими традициями.

«Теперь я стал частью этого клуба, который на протяжении многих лет был одним из лучших в Германии и получил известность в России благодаря постоянному участию в Лиге чемпионов», — заявил вратарь в интервью клубному сайту.

Ранее стало известно, что турецкий «Адана Демирспор» и «Дженоа» активнее всех интересовались возможностью подписания Лунева. Агент вратаря Денис Сарсания вспомнил, как проходили рабочие процессы и подготовка футболиста к переезду в Германию.

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футбол Зенит лунев трансферы байер
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