Защитник сборной Германии Джонатан Та может перейти в «Зенит»

Санкт-Петербург, 10 июля. Петербургский «Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника национальной сборной Германии по футболу Джонатана Та в летнее трансферное окно.

Информацию подтверждает немецкий спортивный портал DELFI. Джонатан Та также интересен боссам лондонского «Арсенала», которые готовы предложить за футболиста более 20 млн евро. Защитник может отказаться от переезда в Лондон, так как «канониры» в этом сезоне не участвуют в Еврокубках, в то же время петербургский «Зенит» выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее футболиста «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу признали лучшим игроком в составе россиян на чемпионате Европы. Форвард на Евро-2020 записал на свой счет гол с пенальти в ворота Дании и голевую передачу в матче против Финляндии.