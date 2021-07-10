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Свыше 200 новобранцев из Крыма отправились на службу в воинские части ЮВО
Армия
Свыше 200 новобранцев из Крыма отправились на службу в воинские части ЮВО
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Симферополь, 10 июля. Группа призывников из Крыма отправилась к местам несения службы в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО).

В сообщении Минобороны РФ говорится, что торжественная отправка призывников прошла без участия их родственников и со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Свыше 200 призывников на самолете Ил-76М военно-транспортной авиации ВКС России отправились для прохождения службы в соединения и воинские части ЮВО. Перед взлетом воздушная техника прошла дезинфекцию, а все военнослужащие сдали тесты на коронавирус и прошли медицинское обследование.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие военный комиссар Крыма полковник Юрий Лымарь, ветераны военной службы и представители общественных организаций.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в части и подразделения общевойсковой армии Западного военного округа будет призвано на 10% больше человек, чем в 2021 году. Также отмечалось, что все новобранцы, которых направят в ВС РФ в ходе весенней кампании этого года, пройдут обязательную вакцинацию от коронавируса до 15 июля, передает сайт 360tv.ru.

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