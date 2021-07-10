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Президент AIBA отказался устраивать поединок между Моргенштерном и Шлеменко

  /   Обновлено: 10 июля 2021 15:14
Спорт
Президент AIBA отказался устраивать поединок между Моргенштерном и Шлеменко
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Москва, 10 июля. Глава Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев резко прокомментировал возможный поединок между скандальным рэпером Моргенштерном и бойцом ММА Александром Шлеменко.

Известный шоумен изъявил желание выступить на ринге с профессиональным бойцом за 20 миллионов долларов. Кремлев объяснил, почему его не заинтересовала возможность проведения поединка. Первая причина заключается в контенте, который транслирует артист, по мнению президента AIBA — это «бесовщина».

«Во-вторых, как бы культурно высказаться... Он — женщина с низкой социальной ответственностью. Продается. Мол: «Дай денег, а дальше делай со мной что хочешь». Я такие истории вообще не поддерживаю», — резко заявил Умар Кремлев в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Глава ассоциации бокса заявил, что ему намного больше нравится идея проведения боя между рэпером Джиганом и профессиональным бойцом MMA Федором Емельяненко. Он уверен, что эти противники смогут драться «по-настоящему».

Конфликт между Моргенштерном и Шлеменко возник после заявления артиста о необходимости отменить бои без правил. Спортсмен не стал молчать и едко ответил рэперу, на что тот предложил организовать поединок.

Подобные заявления нужны Моргенштерну (настоящее имя музыканта) для очередного пиара. Однако это не всегда доводит до добра. Так, в начале лета Зюзинский районный суд оштрафовал рэпера на 100 000 рублей за пропаганду наркотиков в клипах.

Ранее негативно о Моргенштерне высказался и бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, назвавший его творчество «грязью». Боец считает, что рэпер внушает детям аморальные ценности, передает «Вечерняя Москва».

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mma шлеменко кремлев моргенштерн
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