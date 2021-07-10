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Бывший министр экономики Мексики обвиняется в коррупции
Весь мир
Бывший министр экономики Мексики обвиняется в коррупции
Prt Scr twitter.com  /  © Ting Shen

Мехико, 10 июля. Судебный процесс по делу о незаконном обогащении начат против бывшего министра экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно документу прокуратуры, Гуахардо обвиняется в «неоправданном увеличении богатств» в период с 2015 по 2018 год. В качестве предупредительной меры судья запретил бывшему министру покидать страну без разрешения, но при этом он продолжит оставаться на свободе.

В интервью телеканалу Milenio Television Гуахардо отверг все обвинения.

«Не понимаю, я проявил желание представить все нужные разъяснения, которые они требовали, но они решили начать судебный процесс. В любом случае для меня это хороший исход событий, так как у меня будет возможность защитить себя перед беспристрастным судом», — отметил Гуахардо.

Он стал третьим высокопоставленным лицом, работавшим при правительстве экс-президента Энрике Пеньи Ньето, которое подвергается судебному преследованию за коррупционные преступления.

Бывший министр социального развития Росарио Роблес находится в тюрьме с 2019 года за «ненадлежащее выполнение должностных обязанностей», связанное с предполагаемым нецелевым расходованием средств государственных фондов.+

Экс-директор нефтегазовой компании Petroleos Mexicanos (Pemex) Эмилио Лосойя был задержан в Испании и экстрадирован в Мексику в начале 2020 года, а сейчас находится под следствием за совершение операций со средствами незаконного происхождения. Его не арестовали, так как он решил сотрудничать с правосудием.

Еще один член кабинета Пеньи Ньето, против которого ведется расследование, — это бывший министр иностранных дел и правая рука президента Луис Видегарай. Он обвиняется в «фальсификации финансовой отчетности», а также в использовании взяток вместе с Пеней Ньето для финансирования избирательной кампании и подкупа членов парламента.

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коррупция экономика мексика
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