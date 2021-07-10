Электрокар Xbus представили в Германии

Берлин, 10 июля. Немецкая стартап-корпорация Electric Brands продемонстрировала компактный электрический автомобиль для бездорожья под названием Xbus.

Транспортное средство анонсировано под названием eBussy в ноябре прошлого года, однако тогда электромобиль существовал только в виде компьютерных моделей. В настоящее время продемонстрированы функциональные предсерийные прототипы. В машине используются четыре мотор-колеса, которые в общей сложности развивают 20 лошадиных сил, передает «Тарантас Ньюс».

Максимальная скорость составляет 100 км/ч. Суммарный запас хода на одной подзарядке достигает 200 километров со стандартной батареей емкостью 10 кВтч. Базовый вариант Xbus оценивается в 17 380 евро (примерно 1,5 млн рублей). Запуск производства запланирован на середину следующего года.

Компания Volvo ранее представила обновленный автомобиль Polestar 2. Транспортное средство получило несколько улучшений относительно технической части. Машина способна составить конкуренцию корпорации Tesla.