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Сбербанк прогнозирует повышение ключевой ставки ЦБ до 6,5%
Экономика
Сбербанк прогнозирует повышение ключевой ставки ЦБ до 6,5%
pixabay.com  /  krzysztof-m

Москва, 10 июля. Центробанк РФ на заседании в июле может повысить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 6,5% годовых. Такой прогноз дал аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Регулятор с начала весны повышал ключевую ставку три раза. В общей сложности показатель вырос на 1,25 процентного пункта, до 5,5%. Вместе с тем ЦБ дал четкий сигнал, что собирается ужесточать денежно-кредитную политику на фоне восстановления экономики после пандемии.

Рапохин отметил, что инфляция в России все еще остается достаточно высокой, и есть риск ее ускорения, связанный с ослаблением рубля. Он также обратил внимание на ужесточение риторики ЦБ. Аналитик напомнил о словах главы регулятора о намерении рассмотреть повышение ставки от 0,25 п. п. до 1 п. п., что позволяет делать прогноз о росте показателя до 6,5% годовых.

Глава Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет ранее заявила, что ставки по ипотечным кредитам вне льготных программ до конца 2021 года могут превысить 10%. Она объяснила это тем, что на кредитные условия банков влияют ускорение инфляции и повышение ключевой ставки.

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сбербанк прогноз финансы ключевая ставка
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