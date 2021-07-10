Лучшую служебную кошку России повысили в должности

Профессиональных наград удостаиваются не только спасатели и врачи, но и братья наши меньшие. Абсолютной победительницей премии-переписи «Котокультурная столица» стала кошка-долгожительница по имени Муся.

Пушистая сотрудница работает в иностранном отделе библиотеки имени Маяковского порядка 14 лет. Она попала в храм знаний? находясь в интересном положении. Котят подарила читателям, а сама устроилась на первую в жизни работу.

«Муся — наша коллега. Она — библиотекарь. После получения премии она уже не библиотекарь второй категории, а ведущий библиотекарь. Мы ее повысили, потому что ведущая кошка России не может иметь такое низкое звание», — смеется специалист пресс-службы библиотеки Екатерина Молчанова.

В голосовании приняли участие более 4 000 тысяч человек. В итоге Мусю признали лучшей служебной кошкой России. Сотрудники учреждения признаются, что полосатая — звезда. Некоторые посетители приходят в библиотеку только из-за ушастого работника.

Как и положено настоящей селебрити, кошка требует от окружающих должного внимания. Так долгожительница может сорвать проходящую в библиотеке лекцию, чтобы присутствующие почесали ей за ушком.

Однако популярность Муси имеет и обратную сторону. Некоторым посетителям кошечка настолько западает в душу, что они пытаются забрать ее домой. Во избежание кражи сотрудники пристально наблюдают за четвероногим коллегой.

«Кажется, когда есть кошка в помещение — атмосфера меняется. Даже если ты не видишь ее. Часто люди не замечают Мусю. Но потом видят кошку и их настроение тоже меняется, как и самочувствие», — признается Екатерина Молчанова.

Муся стала не единственным призером премии. Титул лучшего служебного кота Санкт-Петербурга получил ушастый сотрудник завода «Северные верфи» Матрос Васильевич. У него есть собственная тельняшка, а его любимое место — старинный директорский стол. Пользователи социальных сетей называют котика харизматичным кораблестроителем.